La voz que te acompaña

La cantera continúa siendo el gran orgullo y el motivo de satisfacción de la Real Sociedad, incluso en estos tiempos en los que el gran ... transatlántico de Primera está sumido en un momento de zozobra. Hace apenas unas semanas, un estudio apuntaba al club txuri-urdin como el que mayor porcentaje de minutos de canteranos presenta en las grandes ligas europeas también este curso y el Sanse pasa por ser el único filial de Segunda. Ni el Madrid, el Barça o el Atlético tienen a su segundo equipo tan arriba. Y encima compite casi siempre, da gusto verle jugar y está fuera del descenso. Quizá haya que hablar del filial cuando hacerlo del primer equipo resulta tan complicado y espinoso en todos los sentidos. Pero seguro que, pese a los cambios, vuelve, como la Oreja de Van Gogh.

Quizá haya que resaltar esa capacidad del delantero centro, Gorka Carrera, de ejercer de tal cuando tanto se ha añorado esa figura en la Real en los últimos años. Cinco goles coronan una notable labor de carreras y dejadas de cara. O de la inteligencia táctica de Carbonell. O de esas apariciones de Mikel Rodríguez, que siempre toma la mejor decisión con y sin balón. Según dicen, el mejor o de los mejores jugadores de Segunda. O del impacto del agitador Astiazaran, con sus goles, slaloms e incluso sus mortales hacia adelante. La solidez de los centrales, los detalles de Dani Díaz….Nos gusta referirnos al Sanse, aunque el club no aporte información sobre jugadores y lesionados, aunque no publiquen las convocatorias ni permitan entrevistas. Sólo salta a la palestra cuando Ansotegi no tiene quién le haga preguntas. Autocrítica, sí, pero por parte de todos.

Hay que hablar de la Real, aunque duela, aunque cierren la puerta a los amistosos, aunque haya quien critique las críticas y hasta las informaciones, aunque algún jugador se rebele en redes sociales cuando un comentario hiere su orgullo. La Liga pasa y pesa con el equipo en el pozo y estos futbolistas no están habituados a lidiar con esta situación de extrema necesidad y ese ambiente de crítica (lógica) del exterior. El éxito debilita la piel. Futbolistas y muchos jovencísimos 'realzales' sólo han conocido una Real boyante de puntos en la clasificación y una plantilla perfumada de alabanzas. Qué bueno sería que callaran bocas ganando. De ellos depende.

Es momento de rebelarse, pero en el campo, con las botas puestas y no con el móvil en la mano, tras una pérdida peligrosa que puede provocar una transición, tras un gol en contra, tras una derrota. De la misma manera que esa puntuación raquítica que presenta en la tabla era algo muy inesperado por todos, quizá ahora encadene también sin que nadie lo espere la serie de triunfos que necesita para situarse en una posición más lógica y acorde a su potencial. Es el momento, con pleno de jugadores en este periodo entre parones -Yangel, Óskarsson, Jon Martín…- y un calendario que tiene que ser proclive para la reacción. Ganar o perder el derbi también lo puede marcar todo a nivel emocional.

«Soy la voz que te acompaña». Es la primera frase de la primera canción de La Oreja en su retorno con Amaia pero sin Pablo. «Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'», prosigue la cantante con esa voz desgarradora. «Mañana te espero aquí, a la misma hora», concluye el tema. Sea. Seguiremos hablando de la Real pese a todo. Y del Sanse, claro.