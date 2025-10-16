La voz que te acompaña

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal se lamenta tras la derrota ante el Rayo Vallecano en el último partido Estrada
Hablemos del Sanse y de la Real, por qué no, aunque sea con crítica, pese a la falta de costumbre del equipo: con todos, es un ahora o nunca

Ángel López

Ángel López

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:13

La cantera continúa siendo el gran orgullo y el motivo de satisfacción de la Real Sociedad, incluso en estos tiempos en los que el gran ... transatlántico de Primera está sumido en un momento de zozobra. Hace apenas unas semanas, un estudio apuntaba al club txuri-urdin como el que mayor porcentaje de minutos de canteranos presenta en las grandes ligas europeas también este curso y el Sanse pasa por ser el único filial de Segunda. Ni el Madrid, el Barça o el Atlético tienen a su segundo equipo tan arriba. Y encima compite casi siempre, da gusto verle jugar y está fuera del descenso. Quizá haya que hablar del filial cuando hacerlo del primer equipo resulta tan complicado y espinoso en todos los sentidos. Pero seguro que, pese a los cambios, vuelve, como la Oreja de Van Gogh.

