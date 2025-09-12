Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sheraldo Becker posa como nuevo jugador de Osasuna J.P. Urdiroz
Exrealista

La llamada de Sheraldo Becker a Mikel Merino tras fichar por Osasuna: «Me contó dónde comer, dónde salir…»

Ambos futbolistas coincidieron media temporada en la Real Sociedad, antes de que el navarro se marchara al Arsenal

L. O.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:23

Sheraldo Becker fue presentado oficialmente ayer como nuevo jugador de Osasuna. El de Surinam puso el último día de mercado rumbo a Pamplona tras poner punto y final a su etapa en la Real Sociedad. Concentrado desde entonces con su selección, el atacante pisó este pasado jueves por primera vez la que es ya su nueva casa.

Durante la presentación, Becker reveló que mantiene buena relación con sus compañeros y excompañeros de la Real Sociedad. De hecho, tal y como explicó, tras tomar la decisión de fichar por Osasuna telefoneó a Mikel Merino, rojillo confeso y exjugador del equipo navarro. Ambos coincidieron media temporada en San Sebastián antes de que el navarro fichara por el Arsenal.

«Me han hablado mucho de Pamplona, he tenido compañeros que han pasado por aquí. He hablado por ejemplo con Mikel Merino y me ha dado buenas referencias. Creo que me gustará esta ciudad, me han dicho que la gente es muy amable. Me encantó escuchar eso», indicó.

Preguntado por su conversación con el centrocampista navarro, Becker añadió que «primero tomé la decisión y luego se la comuniqué. Me contó dónde comer, dónde salir… Me dijo que la gente navarra es muy agradable y que el club funciona muy bien. Voy a disfrutar de esta experiencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  7. 7

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  9. 9 Premio millonario en una localidad de Gipuzkoa gracias a la Bonoloto: «Es la primera vez que damos un premio tan gordo»
  10. 10 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La llamada de Sheraldo Becker a Mikel Merino tras fichar por Osasuna: «Me contó dónde comer, dónde salir…»

La llamada de Sheraldo Becker a Mikel Merino tras fichar por Osasuna: «Me contó dónde comer, dónde salir…»