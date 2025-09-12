La llamada de Sheraldo Becker a Mikel Merino tras fichar por Osasuna: «Me contó dónde comer, dónde salir…»

L. O. Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Sheraldo Becker fue presentado oficialmente ayer como nuevo jugador de Osasuna. El de Surinam puso el último día de mercado rumbo a Pamplona tras poner punto y final a su etapa en la Real Sociedad. Concentrado desde entonces con su selección, el atacante pisó este pasado jueves por primera vez la que es ya su nueva casa.

Durante la presentación, Becker reveló que mantiene buena relación con sus compañeros y excompañeros de la Real Sociedad. De hecho, tal y como explicó, tras tomar la decisión de fichar por Osasuna telefoneó a Mikel Merino, rojillo confeso y exjugador del equipo navarro. Ambos coincidieron media temporada en San Sebastián antes de que el navarro fichara por el Arsenal.

«Me han hablado mucho de Pamplona, he tenido compañeros que han pasado por aquí. He hablado por ejemplo con Mikel Merino y me ha dado buenas referencias. Creo que me gustará esta ciudad, me han dicho que la gente es muy amable. Me encantó escuchar eso», indicó.

Preguntado por su conversación con el centrocampista navarro, Becker añadió que «primero tomé la decisión y luego se la comuniqué. Me contó dónde comer, dónde salir… Me dijo que la gente navarra es muy agradable y que el club funciona muy bien. Voy a disfrutar de esta experiencia».