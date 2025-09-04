Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!

Ángel López San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Sheraldo Becker ha decidido despedirse de la afición de la Real Sociedad con un muy emotivo mensaje íntegramente en euskera en el que muestra su agradecimiento por el trato recibido por parte del club y de la afición durante su etapa de año y medio como jugador txuri-urdin. El hecho de recurrir únicamente al idioma euskaldun ha sido mayoritariamente aplaudido por la hinchada guipuzcoana. Varios compañeros le han demostrado mucho cariño públicamente en este trance de la despedida por su marcha a Osasuna.

«Kaixo, familia txuri-urdina». De esta manera comienza Becker su comunicado, colgado en su cuenta de Instagram. «Ha llegado el momento de separar nuestros caminos», es la traducción de la primera frase completa. «Desde el mismo día en el que llegué a la Real, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa», continúa señalando el atacante, que ha marcado seis goles y repartido cinco asistencias en 54 encuentros oficiales como txuri-urdin. Los compañeros y los trabajadores del club nos han enseñado qué quieren decir estos colores y me llevo amigos para toda la vida«, sostiene el atacante de Surinam nacido en Holanda.

Ampliar El comunicado de Sheraldo Becker

Sheraldo tenía un año más de contrato con la Real, pero Sergio Francisco, franco con todos, le transmitió claramente que no contaba con él y le sugirió que escuchara ofertas. Tras recibir propuestas de equipos como el Rayo o el Oviedo, se decantó por una más cercana, la de Osasuna: «Han sido muchos los momentos vividos y las noches inolvidables». Así glosa estos 18 meses en la Real. Y en ese punto recita su primer gol en Vigo, el tanto con su firma que sirvió para tumbar al Barcelona en Anoeta, los encuentros ante el United o el PSG, las semifinales de Copa contra el Mallorca y el Real Madrid y «lo cerca que hemos estado de hacer realidad nuestros sueños».

Becker se va libre a Osasuna, que sólo tendrá que pagar al club de Anoeta en el caso de que se clasifique para Europa en las dos próximas campañas: 250.000 euros por la Conference, 350.000 por la Europa League y medio millón por la Champions.

«Mis últimas palabras son para vosotros, aficionados. El cariño que me habéis transmitido desde las gradas o en la calle lo llevaré siempre en el corazón. Estoy deseando que llegue el día de volver a Anoeta para decir adiós. Eskerrik asko eta AURRERA REALA!!!», es la fórmula elegida por el delantero de Surinam para abrochar su mensaje.

Este comunicado de Sheraldo, emotivo, personalizado, con referencias concretas a lo experimentado en la Real, ha calado en la afición en un tiempo en el que hasta este tipo de mensajes de despedida se hacen de una manera casi industrial y sirven para cualquier contexto. El ejemplo es que Fabio Silva de los Wolves y Christantus Uche del Getafe, futbolistas de equipos distintos, dijeron adiós con un texto idéntico, palabra por palabra, aunque ni siquiera comparten agencia de representación.

Al mensaje de Becker respondieron cariñosamente compañeros como Kubo («My chill guy»), Aihen («Iron Becks»), Sucic («My bro»), Turrientes («Capitano»), Aramburu, Brais, Odriozola o Sadiq.

El comunicado íntegro

Kaixo, familia txuri-urdina.

Agur esateko eta gure bideak bereizteko unea iritsi da. Realera iritsi nintzen egunetik, ni eta nire familia etxean bezala sentitu gara. Taldekide eta klubeko langileek txuri-urdin koloreek zer esan nahi duten irakatsi digute. Bizitza osorako izango diren lagunak eramango ditut.

Asko izan dira bizitako uneak, gau ahaztezinak. Vigoko nire lehen gola, FC Barcelonari zuen bultzadarekin irabaztea, PSG edo Manchester United eta Kopako bi finalerdiak borrokatzea... zein gertu egon garen ametsa errealitate bihurtzetik.

Nire azken hitzak zuentzat dira, zaleak. Harmailetatik eta egunerokoan hirian zehar transmititzen duzuen maitasuna bihotzean eramango dut beti. Anoetara itzuliko naizen egunaren zain nago agur esateko.

Eskerrik asko eta AURRERA REALA!!!

Sheraldo Becker

Temas

Sheraldo Becker