Aramburu: «No me considero titular ni más que nadie»

La Real Sociedad continúa trabajando para preparar el estreno en Anoeta el domingo ante el Espanyol. Uno de los que parecen fijos en el esquema ... de Sergio es Jon Mikel Aramburu, que ha comparecido este miércoles en Zubieta. «Lo llevo bien. Estoy contento por cómo se ha dado todo. No me considero ni titular ni suplente porque tenemos una gran plantilla. El primer partido ante el Valencia fue duro y complicado, pero vimos muchos brotes verdes. Nos quedamos con eso», ha declarado el venezolano.

Sobre esos brotes verdes, Aramburu entiende que «en este partido que pasó la línea quedamos en que tenía que estar más estrecha, tanto en salida de balón como cuando ellos tenían la posesión. Con Sergio los laterales tenemos que ser ofensivos y me he propuesto mejorar eso. Creo que los laterales vamos a tener más participación en el juego».

Un fallo defensivo y un desajuste propició en Mestalla el 1-0 de Diego López. «Hemos visto el vídeo del gol y más allá de un error o una pérdida los errores son comunes. Eso sí, la línea tiene que estar preparada por si hay un fallo de algún compañero y a mí me tocaba cerrar en esa acción». El defensor entiende que «el año pasado teníamos las líneas más abiertas y ahora en pérdidas tenemos que estar más estrechos. Venimos trabajando y curiosamente pasó».

Salvo que medie problema físico alguno, parece complicado que alguien le saque del once. «No me siento más titular que nadie, trato de seguir trabajando para ayudar al equipo». En los canteranos se suele decir que los segundos años son más complicados que los primeros. «Lo afronto con ilusión consciente de que tengo que seguir mejorando y creciendo mucho. El año pasado sirvió para ver cómo era todo, ahora en este segundo año tengo unas ganas increíbles de mejorar y crecer tanto en lo individual como en lo colectivo».

Aramburu ha heredado este verano el dorsal 2 que antes pertenecía a Odriozola. «Me lo han dado y lo he cogido con la responsabilidad que requiere, aunque creo que un dorsal no cambia al jugador, sino al revés». Se ha dado la situación que por momentos fue el único lateral del primer equipo disponible, toda vez que Sergio dejó de contar con Traoré y Odriozola, que mantienen conversaciones para salir del club. «Aquí nadie se siente más que nadie. Ninguno. Ni Álvaro, ni Hamari, ni Rupe... En los entrenamientos nos ayudamos y dentro de la posición la competencia es sana y queremos ver al otro mejorar». Sobre la complicada situación de alguno de sus compañeros, Aramburu ha preferido no decir demasiado. «Tratamos que esa situación no nos afecte en nada, no soy quién para hablar de ello. Trato de no meterme en temas que no puedo hacer nada por ello», ha zanjado.

Vuelta a Anoeta

La Real vuelve el domingo a Anoeta para medirse al Espanyol en el que se estrenará en casa. «Queremos ver a la afición y siempre jugar en Anoeta es bonito porque siempre nos dan apoyo. El domingo será un gran día. No lo decimos, es que estamos convencidos de ello». La temporada pasada el equipo fue muy vulnerable jugando como local. «Ahora tenemos más tiempo para preparar los partidos y es cierto que nos costó algunos partidos más de lo normal en casa. Pero ya está, borrón y cuenta nueva», ha remarcado.

Si el Valencia fue un equipo complicado, el Espanyol no iba a ser menos. Más si cabe después de remontar al Atlético de Madrid en el estreno. «El Espanyol es un equipo muy duro, lo demostró ganando al Atlético de Madrid aunque todos los partidos en la Liga son duros y exigentes. Cada vez se demuestra más. Pero queremos ganar el primer partido en casa y sacar los tres puntos»