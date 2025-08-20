Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aramburu, durante la rueda de prensa. Arizmendi
Real Sociedad

Aramburu: «No me considero titular ni más que nadie»

Jon Mikel Aramburu se ha hecho con el lateral derecho y este año estrena el dorsal 2 que deja Odriozola

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:26

La Real Sociedad continúa trabajando para preparar el estreno en Anoeta el domingo ante el Espanyol. Uno de los que parecen fijos en el esquema ... de Sergio es Jon Mikel Aramburu, que ha comparecido este miércoles en Zubieta. «Lo llevo bien. Estoy contento por cómo se ha dado todo. No me considero ni titular ni suplente porque tenemos una gran plantilla. El primer partido ante el Valencia fue duro y complicado, pero vimos muchos brotes verdes. Nos quedamos con eso», ha declarado el venezolano.

