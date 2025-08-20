La operación salida no acaba con Carlos Fernández

La Real Sociedad hizo oficial ayer su tercera salida del verano. Carlos Fernández jugará una temporada cedido en el Mirandés, que no tendrá opción ... de compra sobre el jugador. Tras la venta de Zubimendi al Arsenal y Olasagasti al Levante, la operación salida, estancada desde hace semanas, retoma su curso en la AP-68 a la altura de Miranda de Ebro. El delantero sevillano continuará su carrera deportiva en Anduva.

Carlos no será el único futbolista que abandone la Real este verano de aquí al 1 de septiembre, fecha límite para contratar futbolistas. Javi López está cerca de recalar en el Betis tal y como informó este periódico el sábado en cuanto en el Villamarín sean capaces de sacar a Ricardo Rodríguez, lateral suizo que interesa en su país. Por su parte, el Valencia sigue apretando por Sadiq aunque de momento no sube los bonus de su cesión mientras que por Becker también se han interesado varios equipos durante los últimos días. Más problemas habrá para dar salida a Odriozola, con un contrato largo y un sueldo alto. Al verano de la Real todavía le quedan movimientos.

Este periódico ya informó en su edición del pasado martes que la operación estaba avanzada y que si nada se torcía Carlos se iba a convertir en nuevo jugador del equipo burgalés después de que ese mismo fin de semana los dos clubes conversaran en Zubieta con motivo del amistoso entre el Sanse y el Mirandés. Tan solo quedaban por resolver algunos detalles contractuales concretados durante los últimos días y al no haber sorpresas el realista estampó ayer su firma en su nuevo contrato.

Esa reunión en Zubieta relatada en estas mismas líneas resultó clave para convencer a Carlos, que en principio no veía con los mejores ojos recalar en Miranda, no solo por el ámbito deportivo, también por el cambio de ciudad. Sin embargo, la falta de ofertas tangibles, porque sí que ha tenido diferentes ofrecimientos que a priori le podrían convencer más, ha hecho que Carlos aceptara la oferta del Mirandés encadenando su segunda cesión consecutiva a la Liga Hypermotion. Como ocurriera el año pasado en el Cádiz, la Real abonará gran parte de la ficha del futbolista puesto que sus emolumentos son bastante más altos de lo que se paga en Segunda, y qué decir en Miranda, donde conforman equipos con jugadores en su mayoría a préstamo de clubes de Primera División.

La cesión de Carlos Fernández no incluye opción de compra, por lo que como sucediera también el pasado verano tras regresar de Cádiz, Carlos volverá a ser citado en Zubieta en el periodo estival de 2026 al tener contrato con la Real hasta junio de 2027. Su fichaje se terminó truncando cuando tuvo que volver a pasar por quirófano tras lesionarse ante el AZ Alkmaar en verano de 2021 después de que la Real abonara diez millones de euros en enero de ese mismo año. El de Castilleja de Guzmán, por petición propia, llevaba ya semanas entrenando en solitario en Zubieta y no con el resto de sus compañeros para evitar lesiones al ser consciente de cual era su situación. La dirección deportiva, en las clásicas reuniones que se suelen realizar a finales de mayo al concluir la temporada, ya le dejó claro que no entraba en los planes para la presente temporada y que por lo tanto debía empezar a buscar equipo. Si bien algunos clubes de la Liga Hypermotion habían levantado el teléfono para conocer su situación, si finalmente ha recalado en el Mirandés –con todos los respetos para el equipo jabato– es porque no tenía muchas opciones más interesantes. Fernández ya no pisó durante el día de ayer Zubieta y se trasladó hasta Miranda de Ebro para firmar su nuevo contrato, que será de solo un año de duración. El andaluz se pondrá hoy mismo a las órdenes de Fran Justo –exentrenador del Real Unión–, que habló personalmente con el futbolista para detallarle el proyecto jabato. Si el técnico lo considera oportuno Carlos podrá debutar como rojillo este mismo sábado en Anduva. El Mirandés recibe al Huesca a las 17.00 horas.

La contratación de Carlos, en todo caso, sorprende en Anduva por el cambio en la política de fichajes. En Miranda se suele apostar por futbolistas jóvenes que tienen proyección de equipos de superior categoría pero que simplemente por la edad necesitan foguearse en categorías más modestas. No ocurre lo mismo con Carlos Fernández, que a sus 29 años cumplidos en mayo va a tratar de demostrar su valía en Segunda. La última vez que el Mirandés hizo algo similar fue en enero del 2022, cuando consiguió el préstamo del centrocampista vizcaíno Jon Ander Garrido, por aquel entonces de 33 años. No salió demasiado bien.

Excelentes relaciones

Real y Mirandés no han tenido demasiados problemas para ponerse de acuerdo, toda vez que mantienen buenas relaciones y han realizado operaciones juntos, siempre en la misma dirección, desde hace años. Tanto con el anterior director deportivo Chema Aragón como con Alfredo Merino las conversaciones son habituales, tal y como demuestran las últimas cesiones realizadas por parte de la Real. Los primeros en llegar a Anduva fueron Merquelanz y Guridi en el verano de 2019 mientras que Sagnan, que tampoco salió bien, recaló en el conjunto jabato en enero de 2020. El año pasado, en cambio, el que se salió del mapa en Miranda fue un Gorrotxategi que se ganó con creces su dorsal en el primer equipo txuri-urdin. El eibartarra estuvo a punto de ascender con el Mirandés siendo capital para Lisci hasta tal punto de que jugó todos los partidos de la temporada, la mayoría de ellos como titular.

Así las cosas, Carlos Fernández tratará de ocupar el hueco que dejan Panichelli e Izeta, dos arietes que el pasado curso se hincharon a meter goles. El sevillano no ha tenido problemas físicos durante toda la pretemporada y el pasado curso también pudo tener continuidad en Cádiz, donde disputó más de treinta partidos y marcó un solo gol. Fernández confía en mejorar sus números en un lugar propicio para relanzar carreras. Así lo ha demostrado el pasado.