Bretos y Aperribay, durante un entrenamiento en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Hay que afinar la puntería

La Real está obligada a atinar de cara a puerta, pero a corto plazo debe acertar en los despachos, donde últimamente lo que incorpora se devalúa en vez de revalorizarse

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:13

Casi sin darnos cuenta, quedan trece días para el cierre de mercado y la Real todavía no ha hecho todos sus deberes de verano en ... los despachos. El cuadernillo Rubio está por la mitad y el primer examen de Mestalla al menos se ha aprobado con notable teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodeaban el choque. Al club le queda por incorporar el centrocampista enérgico que demandó Sergio en Japón como prioridad y dar salida a varios futbolistas con los que no cuenta salvo que sea incapaz de encontrarles acomodo. Mientras, el balón ya ha echado a rodar con el empate ante el Valencia y el debut en Anoeta está a la vuelta de la esquina por mucho que la semana se vaya a hacer larga hasta el domingo.

