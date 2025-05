Aguerd se cae de una convocatoria sin altas para el choque ante el Celta

Ángel López San Sebastián Lunes, 12 de mayo 2025, 14:25 Comenta Compartir

Cuando la dinámica es mala, no proliferan las buenas noticias. No es sólo que Imanol Alguacil no recupere a nadie para este encuentro de la ... Real Sociedad ante el Celta de este martes (Reale Arena, 20 horas), es que, además, como se esperaba, pierde a Nayef Aguerd. El marroquí no jugó ante el Atlético de Madrid el sábado pasado por sus recurrentes molestias en el tendón rotuliano, pero sí estuvo en la convocatoria e incluso fue incluido en el 'once' inicial oficial facilitado por el club una hora antes del choque. El defensa no ha ido a mejor, no se ha entrenado estos días y, por lo tanto, se cae de la lista. Además, en esa convocatoria de 23 tampoco figuran Zakharyan, Becker y Óskarsson.

