Arsen Zakharyan, la agradable sorpresa en Zubieta

Arsen Zakharyan ha protagonizado la agradable sorpresa de este lunes en Zubieta. El centrocampista ruso de la Real Sociedad se ha entrenado con el ... grupo después de permanecer casi dos meses en el dique seco tras recaer de los problemas que sufría en el recto fermoral derecho el 14 de marzo.

Zakharyan no pudo viajar a Mánchester para disputar la vuelta de los octavos de final de la Europa League por un problema burocrático, se desplazó directamente a Madrid para unirse al grupo de cara al enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, pero en la práctica previa a ese choque se resintió de sus problemas físicos y no pudo estar disponible para Imanol. Desde entonces, no había vuelto a entrenarse con sus compañeros, hasta hoy.

No está siendo una temporada sencilla para el jugador que llegó hace dos veranos a la Real procedente del Dinamo de Moscú. Se lesionó en el tobillo derecho en las primeras semanas de la pretemporada, tuvo que pasar por quirófano, y no pudo estar disponible para Imanol hasta la eliminatoria de Copa ante la Ponferradina en enero. Eso sí, su primera aparición sobre el césped no se produjo hasta el 2 de febrero en El Sadar. Acumula tan solo 78 minutos de juego en cuatro partidos (Osasuna, Midtjylland, Betis y Leganés).

El centrocampista ha entrado al campo Z2 de Zubieta acompañado de Sucic y antes de iniciar el entrenamiento ha tenido que cruzar el clásico pasillo de collejas de sus compañeros como bienvenida. También lo ha 'sufrido' Zubeldia, que en el Metropolitano cumplió 300 partidos con la camiseta de la Real Sociedad.

Zakharyan está de vuelta, pero otra cosa será que pueda entrar en la convocatoria para el partido de este martes (20.00 horas) ante el Celta. Nayef Aguerd no se ha entrenado sobre el campo tras volver a sentir molestias en la rodilla afectada durante el calentamiento el pasado sábado, mientras que Becker y Óskarsson han vuelto a causar baja.

Imanol ha vuelto a contar con Mariezkurrena y Fraga del Sanse. En los próximos minutos dará a conocer la convocatoria para el encuentro de mañana ante el Celta en Anoeta.