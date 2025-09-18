Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza salud al lehendakari, este jueves en el Parlamento Vasco.

El PSE avisa de que el «pleno desarrollo» de los Derechos Históricos deberá hacerse «de común acuerdo con el Estado»

Eneko Andueza recuerda a PNV y EH Bildu que la pelota está en su tejado, que está dispuesto a hablar de todo, pero que no va a abrir la puerta a la independencia

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:20

Eneko Andueza está convencido de que los problemas de la Euskadi de hoy «no se resolverán sólo con más transferencias». El secretario general del PSE ... ha lanzado este aviso al lehendakari este jueves, un día después de sellar el acuerdo para el traspaso de las prestaciones de desempleo. Ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá el acuerdo y completará las transferencias pendientes. «No tengo duda». Andueza ha marcado desde la tribuna del Parlamento Vasco algunas líneas rojas al lehendakari y ha asegurado que se niega a aceptar que «tengamos en Euskadi un autogobierno erosionado o recortado, como algunos dicen», cuando aquí se gestionan, según ha recordado, 97 de cada 100 euros que se recaudan. Casi en las últimas palabras de su discurso en el pleno de política general, se ha referido a la reforma del Estatuto de Gernika, ha remarcado que la pelota está en el tejado de PNV y de EH Bildu, que el PSE está dispuesto a hablar de todo, pero que «no abrirá la puerta» a una reforma que dé pie a la independencia. Para los socialistas «el pleno desarrollo de los Derechos Históricos de Euskadi, reflejados en la Constitución, deberá hacerse de común acuerdo con el Estado, y dentro del marco constitucional y jurídico vigente».

