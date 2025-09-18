El PSE avisa de que el «pleno desarrollo» de los Derechos Históricos deberá hacerse «de común acuerdo con el Estado»

Eneko Andueza está convencido de que los problemas de la Euskadi de hoy «no se resolverán sólo con más transferencias». El secretario general del PSE ... ha lanzado este aviso al lehendakari este jueves, un día después de sellar el acuerdo para el traspaso de las prestaciones de desempleo. Ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá el acuerdo y completará las transferencias pendientes. «No tengo duda». Andueza ha marcado desde la tribuna del Parlamento Vasco algunas líneas rojas al lehendakari y ha asegurado que se niega a aceptar que «tengamos en Euskadi un autogobierno erosionado o recortado, como algunos dicen», cuando aquí se gestionan, según ha recordado, 97 de cada 100 euros que se recaudan. Casi en las últimas palabras de su discurso en el pleno de política general, se ha referido a la reforma del Estatuto de Gernika, ha remarcado que la pelota está en el tejado de PNV y de EH Bildu, que el PSE está dispuesto a hablar de todo, pero que «no abrirá la puerta» a una reforma que dé pie a la independencia. Para los socialistas «el pleno desarrollo de los Derechos Históricos de Euskadi, reflejados en la Constitución, deberá hacerse de común acuerdo con el Estado, y dentro del marco constitucional y jurídico vigente».

Andueza también ha afirmado que no está de acuerdo con la iniciativa del PNV para retocar la ley para blindar las exigencias de euskera en convocatorias públicas de empleo. «Se encamina a romper los consensos que tenemos sobre política lingüística de los últimos 40 años», le ha indicado.

Del mismo modo le ha pedido que caigan en el error «de comprar los discursos más rancios a las derechas» y que no metan «en el mismo saco» a los socialistas y a la derecha y la ultraderecha «que no tienen más objetivo que destruir con todos los medios a su alcance, que solo aspira a alcanzar el poder por el poder». A su juicio, «aquellos que dicen que somos lo mismo, saben de sobra que no es cierto. En todo caso, lejos de alimentar ese clima, somos víctimas del mismo».

Andueza ha puesto en valor especialmente la gestión de los consejeros socialistas del Gobierno Vasco. Ha citado de hecho hasta en tres ocasiones el liderazgo del vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ya que a pesar de las amenazas globales, «estamos en condiciones de celebrar la buena marcha de la economía y del empleo en Euskadi en un marco nacional de crecimiento sólido». Ha destacado los logros en materia de vivienda del consejero Denis Itxaso, como la ley de medidas urgentes. Se ha referido también a que «el nudo gordiano donde tropieza nuestro afán por recrecer el parque de vivienda protegida reside en la vigente La Ley de Suelo y Urbanismo de 2006, aprobada durante el Gobierno de Ibarretxe bajo la responsabilidad del consejero Madrazo». «En Euskadi contamos con una legislación pionera y visionaria en materia de vivienda», ha citado. En materia de Transportes ha recordado las inversiones en la obra del TAV o el esfuerzo del Gobierno Vasco en proyectos como el nudo de Arkaute y la estación de Atotxa de San Sebastián, dos proyectos en los que está funcionando la fórmula de la encomienda de gestión. Igualmente, ha puesto en valor la gratuidad en los billetes para niños hasta 12 años promovidas por el departamento de Susana García Chueca.

De la consejería que lidera Javir Hurtado también ha destacado el peso económico del turismo y el comercio y también se ha tenido en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que dirige María Jesús San José, «con un enfoque riguroso de la construcción de una memoria compartida, respetuosa con las víctimas y compatible, en definitiva, con la dignidad que debe demostrar una sociedad sana».