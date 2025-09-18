Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pradales anuncia un plan de choque para abordar la salud mental con la incorporación de psicólogos en Atención Primaria

El Gobierno Vasco pondrá en marcha un programa piloto de apoyo emocional a adolescentes en Irun y otras tres localidades vascas con el objetivo de extenderlo a todo Euskadi

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:09

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado hoy en el pleno de política general que se está celebrando en el Parlamento Vasco un plan de choque ... para abordar la salud mental con dos medidas que se pondrán en marcha este curso: la incorporación de profesionales de psicología en Atención Primaria y un programa piloto de apoyo emocional para adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  7. 7 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales anuncia un plan de choque para abordar la salud mental con la incorporación de psicólogos en Atención Primaria

Pradales anuncia un plan de choque para abordar la salud mental con la incorporación de psicólogos en Atención Primaria