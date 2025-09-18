Pradales anuncia un plan de choque para abordar la salud mental con la incorporación de psicólogos en Atención Primaria

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado hoy en el pleno de política general que se está celebrando en el Parlamento Vasco un plan de choque ... para abordar la salud mental con dos medidas que se pondrán en marcha este curso: la incorporación de profesionales de psicología en Atención Primaria y un programa piloto de apoyo emocional para adolescentes.

Ambas iniciativas buscan dar respuesta a un problema creciente. Según los datos aportados por el lehendakari, en Euskadi, una de cada tres consultas de Atención Primaria está relacionada con la salud mental o el bienestar emocional. En este contexto, Pradales ha defendido que «un sistema de salud de la máxima calidad debe garantizar también la asistencia psicológica» y ha subrayado que es «injusto» que haya personas que no puedan acceder a terapia por motivos económicos.

El despliegue de profesionales de psicología en Atención Primaria permitirá, ha explicado Pradales, que los casos más leves se atiendan en los ambulatorios de forma que los servicios especializados en salud mental puedan centrarse en patologías más complejas. Esta medida responde a las recomendaciones de los profesionales y que se recogen en el diagnóstico final sobre Osakidetza aprobado en octubre del pasado año por los integrantes del Pacto de Salud.

La segunda iniciativa estará dirigida a tratar el bienestar emocional y el autocuidado de los adolescentes. El Gobierno Vasco, de la mano de la Federación de Salud Mental de Euskadi va a poner en marcha un programa piloto dirigido a a jóvenes de 15 a 18 años en Irun, Vitoria, Aiaraldea y Etxebarri. El objetivo, ha explicado el lehendakari, es «abrir una puerta de escucha, acompañamiento y ayuda para los jóvenes, un canal de atención emocional para facilitar espacios seguros de comunicación y expresión donde podrán transmitir sus dudas y preocupaciones y donde encontrarán un profesional que les atienda y ayude».

Este programa piloto se evaluará al final del curso y, si los resultados son positivos, se extenderá al conjunto de Euskadi. Además, en colaboración con los ayuntamientos se activarán servicios de asesoría en oficinas de juventud dentro de la iniciativa Kristalezkoak.

Pradales ha enmarcado estas medidas en la necesidad de que «el bienestar emocional debe ser parte del nuevo contrato social vasco, inspirar las políticas públicas y constituir una columna de nuestro Estado de Bienestar».