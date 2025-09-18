Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, en el Parlamento Vasco. EFE

Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los momentos «oscuros» que pueden llegar

El lehendakari considera este curso político «clave» para avanzar en la reforma estatutaria y anuncia que en junio del año que viene mantendrá reuniones con los partidos para analizar el recorrido realizado en la materia por los grupos parlamentarios

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:54

Los escaños del Parlamento Vasco han vuelto a ser ocupados este jueves tras varios meses de parón para acoger el inicio de un curso político ... que se presenta clave para Euskadi. El lehendakari Imanol Pradales, que ha iniciado el pleno de debate de política general, ha resaltado que «este curso se deben acordar las bases del nuevo autogobierno» y ha advertido de que «este proceso no puede dilatarse» ante la posibilidad de que lleguen «tiempos muy complicados para Euskadi». «Contemplamos una tendencia autoritaria y una pulsión recentralizadora», ha dicho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  7. 7 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los momentos «oscuros» que pueden llegar

Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los momentos «oscuros» que pueden llegar