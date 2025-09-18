Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los momentos «oscuros» que pueden llegar

Los escaños del Parlamento Vasco han vuelto a ser ocupados este jueves tras varios meses de parón para acoger el inicio de un curso político ... que se presenta clave para Euskadi. El lehendakari Imanol Pradales, que ha iniciado el pleno de debate de política general, ha resaltado que «este curso se deben acordar las bases del nuevo autogobierno» y ha advertido de que «este proceso no puede dilatarse» ante la posibilidad de que lleguen «tiempos muy complicados para Euskadi». «Contemplamos una tendencia autoritaria y una pulsión recentralizadora», ha dicho.

El Gobierno Vasco ya planea sobre un escenario que contemple un cambio de gobierno en España con la posible llegada de la derecha y la extrema derecha. «Un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como país que puede afectar a la realidad más cercana, a nuestra vida diaria y bienestar», ha advertido Pradales. Ante esa posibilidad, ha resaltado que «la situación hoy en el Estado es una oportunidad» y que «el nuevo Pacto estatutario exige esa misma altura y disposición. Exige abordarlo con la máxima responsabilidad y seriedad. También con generosidad», ha apuntado apelando a todas las formaciones del Parlamento Vasco.

Pradales ha asegurado que él mismo será quien trate de «favorecer un suelo común» y en «facilitar el consenso». «En junio volveré a reunirme con las fuerzas políticas y será el momento de analizar el recorrido realizado, evaluarlo», ha anunciado. Uno de sus mayores retos será superar el escollo del derecho a decidir, que EH Bildu considera indispensable -el PNV también se ha mostrado favorable a ello-, pero que para el PSE supone una línea roja.

Preservar la agenda vasca se presenta clave para Pradales ante «la crispación y el populismo» que llega desde la política española. «La forma de responder desde Euskadi a esta realidad indeseada es mantener abiertos los cauces del entendimiento y la colaboración», ha dicho, poniendo como ejemplo la Comisión Mixta con el Gobierno central para culminar los traspaso pendientes del Estatuto de Gernika y con el que este mismo miércoles se logró el traspaso de la gestión del paro.

«Ayer logramos un avance muy relevante en el primer bloque que interpreto y valoro como un gesto político en la buena dirección», ha comentado. Para recordar, ante la mirada de una nutrida representación política en la tribuna, que el «Estado tiene una deuda de 46 años con este país por no completar el Estatuto y Sánchez tiene la oportunidad histórica para terminar con ello».

Bienestar y salud

El lehendakari se ha detenido en las medidas que su ejecutivo quiere poner en marcha y ha puesto en el centro de su discurso el bienestar de la ciudadanía «desde una mirada emocional y comunitaria». En esta línea, ha avanzado el despliegue de profesionales de psicología en la Atención Primaria, un canal para tratar el bienestar emocional de los adolescentes, respuesta ante el uso abusivo de las pantallas y promoción de la actividad física y el deporte. «El objetivo es lograr un nuevo contrato social», ha subrayado.

Entre los compromisos que el Gobierno Vasco afronta en el nuevo curso, según el lehendakari, está el desarollo de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Salud, el impulso de las infraestructuras como la 'Y' vasca, poner en marcha dos nuevos proyectos eólicos, inversión pública y privada para desatascar la crisis de la vivienda o especificar el plan de la alianza vasca de finanzas para materia industrial ante la crisis arancelaria.

También ha querido destacar que su gobierno está preparado para responder a la situación de incertidumbre actual y para fortalecer a Euskadi apuesta por« la inversión en los servicios públicos, inversiones transformadoras o el reforzamiento comunitario». Además, ha apuntado a la necesidad de fortalecer el euskera en una sociedad cambiante.

La autocrítica ha sido parte del discurso del lehendakari, ya que, ha confesado que no se han cumplido algunas expectativas que su gobierno se marcó cuando llegó hace más de un año a Lakua. En ese sentido, ha subrayado que deben seguir trabajando en «reducir las desigualdades» o en la desburocratización. En esta línea, Pradales ha vuelto ha hacer una llamada a la colaboración y al «trabajo en equipo para seguir mejorando la vida de la ciudadanía».

El genocidió que Israel está llevando a cabo en Palestina ha copado en los últimos días la información de todos los medios nacionales e internacionales y el lehendakari ha querido arrancar el primer debate del curso político vasco en la Cámara autonómica. «Al gobierno de Netanyahu le decimos: ya basta», ha señalado. Momento en el que todos los partidos han compartido un minuto de silencio para recordar a los muertos en Palestina.