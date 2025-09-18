Pradales liderará un grupo de trabajo entre siete departamentos para elaborar una estrategia contra el uso abusivo de pantallas

El lehendakari Imanol Pradales va a liderar un grupo de trabajo que elaborará una estrategia integral sobre el uso de pantallas y que estará lista ... antes de que finalice el curso político, en junio del próximo año. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente preocupación social por la utilización abusiva de dispositivos digitales, especialmente entre los jóvenes.

En su comparecencia en el pleno de política general en el Parlamento Vasco, el lehendakari reveló que en Euskadi se ha identificado un uso compulsivo de internet entre el 25% de las chicas y el 16% de los chicos adolescentes, una «adicción sin sustancia química» -ha descrito el lehendakari- «que genera dependencia y deterioro funcional». «No son pocas las amas y aitas que me han parado por la calle con preguntas sobre este problema. ¿Cómo no las van a tener?», ha señalado.

Para poder ofrecerles una respuesta, Pradales ha anunciado la formación de un grupo de trabajo en el que, bajo su liderazgo, participarán siete departamentos y un equipo profesional independiente con el objetivo de contar con una Estrategia Integral de País sobre el Uso de Pantallas antes de finalizar este curso.

Este espacio de debate y reflexión se abrirá también a otras instituciones vascas como las diputaciones forales y los ayuntamientos, así como a medios de comunicación y creadores de contenidos en redes. El plan implicará desde el principio a las familias, aportando «una visión prenatal». «Necesitamos ampliar y elevar el debate público sobre las pantallas», ha insistido el lehendakari, quien defendió que el objetivo es dar respuestas colectivas y seguras a un fenómeno que afecta cada vez a más hogares.

Actualmente, el Gobierno Vasco en colaboración con la comunidad educativa ya desarrolla acciones sobre esta realidad como la iniciativa Bizikasi y el Plan de Transformación Digital, así como campañas de sensibilización, ha recordado Pradales. Sin embargo, el lehendakari ha insistido en que «necesitamos mucho más». Por eso, esa Estrategia Integral pretende ser el marco que coordine todas las políticas relacionadas con la salud digital.