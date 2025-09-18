Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Todos los partidos, incluido Vox, participan en el minuto de silencio por el «genocidio en Gaza» en el Parlamento Vasco

«Estamos enfurecidos y cansados», ha confesado el lehendakari al inicio del pleno de política general en un minuto de silencio en el que han participado todos los asistentes

A. Algaba

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:56

El lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado el «genocidio en Gaza» al iniciarse el pleno de política general en el Parlamento Vasco, que ha guardado un ... minuto de silencio, en solidaridad con el pueblo palestino. Un minuto de silencio en el que han participado de pie y de forma solemne todos los partidos con representación en el hemiciclo vasco, desde el PNV, PSE y EH Bildu al PP, Sumar e incluso la parlamentaria de Vox Amaia Martínez.

