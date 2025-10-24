Pradales: «Me da pena, vergüenza y rabia ver a jóvenes vascos sembrando la violencia contra la Ertzaintza»

El lehendakari, Imanol Pradales, ha intervenido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco para valorar los sucesos ocurridos en Vitoria el pasado ... 12 de octubre tras una concentración de la Falange, que derivaron en enfrentamientos entre jóvenes vascos «antifascistas» y la Ertzaintza. En su mensaje, ha expresado un firme rechazo a la violencia y ha puesto en valor el trabajo policial para garantizar la seguridad.

En referencia a los hechos, y tras sendas preguntas de los parlamentarios Javier de Andrés (PP) y Jon Herández (Sumar) en materia de seguridad, el lehendakari ha declarado que «me da pena, vergüenza y rabia ver a jóvenes vascos sembrando la violencia contra la Ertzaintza. ¿Cómo puede entenderse hoy que un chaval de 20 años se despierte en su casa un domingo, se vista de negro, se ponga guantes blancos y se encapuche detrás de un pasamontañas? ¿Cómo puede entenderse que lo haga para amedrentar, para arrasar con escaparates y con terrazas, para atacar a las personas que encontraba su paso y para atacar especialmente a la archanza? Mi apoyo total a quienes padecieron esa violencia sin sentido y a los agentes que trabajaron para garantizar nuestra seguridad. Todo esto me preocupa y me preocupa mucho, señor Hernández. Es inaceptable, inaceptable escuchar a responsables políticos dar alas, justificar la actuación de estos jóvenes violentos, en lugar de recriminárselo públicamente y hacer lo que esté en su mano para que esto no vuelva a ocurrir».

También ha asegurado, en relación al último suceso conocido contra la Ertzaintza ayer mismo, en el que dos agentes renunciaron a dar una charla en la UPV tras el boicot de unos alumnos, que «la proliferación de ataques de los últimos tiempos es un retroceso en la convivencia». El lehendakari ha condenado el suceso y calificado de «intolerable» el boicot.

Pradales ha abogado por la responsabilidad de los representantes públicos para evitar nuevos episodios violentos, aclarando que «como representantes públicos, todos nosotros tenemos el deber de hacerlo, sin medias tintas, sin equidistancias, sin justificaciones». Aseguró que el umbral ético para el uso de la violencia «no puede ser relativo, no puede ser dependiente del fin», destacando que la diferencia fundamental entre los demócratas y quienes no lo son radica en la defensa de los mismos derechos para todas las personas.

En este sentido, recordó que la democracia se sostiene sobre «la tolerancia frente a la imposición, la palabra frente a la violencia». Incluso frente a los fascistas y totalitarios, «no todo vale». Sobre el derecho a manifestarse, aclaró que «el derecho a la manifestación no se autoriza, se comunica», indicando que la jurisprudencia es clara y debe evitarse la demagogia partidista en este tema.

El lehendakari destacó que él mismo pertenece «a una tradición política que combatió el fascismo, que dio la vida por la paz, la libertad y la democracia de lo que hoy gozamos aquí en Euskadi».

Finalizó cuestionando a los miembros de la Cámara sobre su compromiso colectivo para deslegitimar la violencia: «¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí o no?».