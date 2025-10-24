EH Bildu dice que «si no se revisa el modelo policial» es difícil «cambiar la percepción social» hacia la Ertzaintza

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este viernes que se cambie «el modelo de la Ertzaintza» y «su forma ... de actuación», para que «cambie la percepción social» hacía la Policía autonómica. En una entrevista en Euskadi Irratia, Aizpurua ha sido preguntada por los últimos episodios de acoso de radicales contra la Ertzaintza, el último este martes en la EHU cuando la Universidad canceló un curso que iban a impartir dos ertzainas por la presión de un grupo de alumnos. Sin entrar a valorar la situación vivida en la Facultad de Derecho de Donostia, ha señalado que si no se revisa el actual modelo policial «es difícil que cambie la percepción social» hacia la Ertzaintza.

En este sentido, Aizpurua ha señalado que el departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco está cambiando «el foco» cuando dice, por ejemplo, que los contramanifestantes de Vitoria contra la Falange iban «contra la Ertzaintza» y no contra el fascismo. Aizpurua ha agregado en la entrevista en euskera que los responsables de la Ertzaintza deben repensar el modelo. El departamento de Seguridad condenó con firmeza también el «boicot» a sus dos agentes en la universidad pública vasca.

Sobre los incidentes concretos del pasado día 12 en Vitoria, en los incidentes por la protesta de radicales contra la Falange, considera que «no hubiera ocurrido nada si se hubiera prohibido la manifestación» de Falange. Debería haberse prohibido la concentración del partido ultraderechista y «franquista». «No tiene sentido que sea legal».

En este sentido, sobre las posibles medidas que adoptará el Gobierno de Sánchez en favor de la memoria democrática, la portavoz independentista ha señalado que no puede quedar «impune levantar el brazo y cantar el 'Cara al Sol'» y que «enaltecer el fascismo». Ha agregado, sobre el futuro de la legislatura española, que desconoce si puede haber un adelanto, pero ha confiando en una pronta foto entre el presidente Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha amenazado con retirarle su apoyo y precipitar el fin del actual mandato socialista.