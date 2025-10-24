Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

EH Bildu dice que «si no se revisa el modelo policial» es difícil «cambiar la percepción social» hacia la Ertzaintza

Preguntada sobre episodios como el acoso a dos agentes que iban a dar un curso en la EHU, la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pide poner el foco en la necesidad de cambios en la Policia autonómica

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:18

Comenta

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este viernes que se cambie «el modelo de la Ertzaintza» y «su forma ... de actuación», para que «cambie la percepción social» hacía la Policía autonómica. En una entrevista en Euskadi Irratia, Aizpurua ha sido preguntada por los últimos episodios de acoso de radicales contra la Ertzaintza, el último este martes en la EHU cuando la Universidad canceló un curso que iban a impartir dos ertzainas por la presión de un grupo de alumnos. Sin entrar a valorar la situación vivida en la Facultad de Derecho de Donostia, ha señalado que si no se revisa el actual modelo policial «es difícil que cambie la percepción social» hacia la Ertzaintza.

