El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

La negativa de un grupo de estudiantes obligó el martes a la EHU a cancelar una clase de criminología en la que iban a participar ... dos ertzainas el pasado martes, agravando de esta forma el acoso a la Policía autonómica en estos últimos meses. Los agentes iban a acudir a la Facultad de Derecho de Donostia a impartir una charla, pero fueron avisados de la presencia de una convocatoria de protesta que, según trasladó ayer el Departamento de Seguridad, ponía en riesgo la seguridad de los agentes y del profesorado. Por lo tanto, la universidad pública decidió poner fin a esta dinámica. El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, liderado por el consejero Bingen Zupiria, condenó ayer el «boicot» de los radicales a los ertzainas.

Según explicaron desde el Departamento de Seguridad, los dos ertzainas, a petición del profesorado, «fueron emplazados a, desde su experiencia, impartir una charla para el resto de compañeros y compañeras del curso. Parte del alumnado protestó por este hecho y el profesorado decidió cancelar la dinámica». Al parecer, varios grupos estudiantiles han mostrado estos días su rechazo a la convocatoria a través de carteles en la fachada en los que se podía leer 'Polizia unibertsitatetik kanpora!'. En paralelo, a través de mensajes difundidos en redes sociales, se había hecho un llamamiento a acudir al aula donde estaba previsto el curso para boicotearlo, según fuentes conocedoras de los hechos. El mismo día de la charla y según fuentes policiales, se constató la presencia de grupos de estudiantes en el exterior de la facultad y ante esta tesitura, se decidió cancelar la actividad académica.

El departamento dependiente del Gobierno Vasco denunció ayer que «son hechos que ponen en evidencia la intolerancia, hacia la Ertzaintza, de algunas personas que impiden que los ertzainas puedan ejercer sus derechos ciudadanos, como cualquier otra persona, con total libertad». Asimismo, el departamento trasladó «su solidaridad a los dos policías autonómicos, que se están formando para ofrecer un mejor servicio público».

Episodios anteriores

Ya en verano hubo denuncias por la expulsión de ertzainas y policías locales de recintos festivos. En Beasain, en junio, jóvenes de GKS y Ernai (juventudes de Sortu), echaron a dos agentes (un municipal y un ertzaina) de las txosnas. En julio, en Azpeitia, también hubo incidentes con ertzainas y municipales que identificaron a un joven por realizar una pintada. En agosto, en Ondarroa, miembros de GKS, Ernai y otros colectivos expulsaron del recinto festivo a otro policía municipal.

También se produjeron incidentes el mes pasado en la apertura del curso universitario de EHU en Donostia, con altercados, al calor de las protestas en contra del genocidio de Israel en Palestina, por la presencia del lehendakari y otras autoridades. Por último, el pasado 12 de octubre, varios grupos antifascistas se enfrentaron a la Ertzaintza y a miembros de la Falange en Vitoria.

El incidente en el campus universitario donostiarra llega en pleno enfrentamiento entre los dos principales partidos de Euskadi, PNV y EH Bildu, por las actuaciones de la Ertzaintza. Los jeltzales critican falta de contundencia por parte de la izquierda independentista a la hora de condenar los altercados y la coalición abertzale señaló que la forma de actuar del departamento de Seguridad no es correcta, así como los operativos de la Ertzaintza, considerando muchos de ellos como «desproporcionados».