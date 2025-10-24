Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la entrada de la Facultad de Derecho de San Sebastián.

El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

El departamento de Seguridad condena el «boicot» a los agentes, que iban a participar en una dinámica sobre Criminología en el facultad de Derecho

Jorge Sainz
Ander Balanzategi

Jorge Sainz y Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La negativa de un grupo de estudiantes obligó el martes a la EHU a cancelar una clase de criminología en la que iban a participar ... dos ertzainas el pasado martes, agravando de esta forma el acoso a la Policía autonómica en estos últimos meses. Los agentes iban a acudir a la Facultad de Derecho de Donostia a impartir una charla, pero fueron avisados de la presencia de una convocatoria de protesta que, según trasladó ayer el Departamento de Seguridad, ponía en riesgo la seguridad de los agentes y del profesorado. Por lo tanto, la universidad pública decidió poner fin a esta dinámica. El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, liderado por el consejero Bingen Zupiria, condenó ayer el «boicot» de los radicales a los ertzainas.

