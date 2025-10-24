Apartheid inadmisible

Comenta Compartir

La suspensión de un curso de Criminología de la Facultad de Derecho de San Sebastián por la presencia de radicales ante la charla de dos ... ertzainas constituye un incidente lamentable de acoso incompatible en una sociedad democrática. No se pueden cercenar los derechos ciudadanos de estos agentes y avalar que hay espacios en los que debe ser excluida la voz de los ertzainas –con una dilatada experiencia profesional que supone objetivamente un elemento de interés para los alumnos de Criminología–. Este hecho apunta de forma peligrosa hacia una sociedad que no concibe la libertad de cátedra. No es posible un país libre sobre la mutilación del pensamiento y la historia ofrece numerosos ejemplos de lo que no debe hacerse ni imitarse. No está en juego aquí el derecho a la protesta ni el ejercicio de la crítica al poder. Está en juego entender que en una sociedad democrática, los policías son profesionales de la seguridad que tienen que tener reconocidos sus plenos derechos como ciudadanos libres e iguales, sin discriminación alguna que nos lleve a un inadmisible apartheid por razones ideológicas y políticas. Que esto ocurra en la Universidad constituye, además, especialmente lacerante, siendo como debe ser un templo sagrado para el conocimiento, el debate, la reflexión crítica de las ideas y la heterodoxia. Y que el escenario sea una Facultad de Derecho, con alumnos de Criminología, resulta aún más inquietante cuando se supone que se trata de un ámbito académico que se inspira siempre en el principio de legalidad, fuera de las corrientes antisistema, y la investigación del delito. La proliferación de ataques a la Ertzaintza nos muestran un grave contexto de retroceso en la convivencia que debe ser combatido por el conjunto de la sociedad democrática. Porque deslegitimar la intolerancia como norma de conducta es desactivar también esa espiral destructiva de deslegitimación y odio de quienes añoran la violencia y la presión social para mantener la intimidación como una regla de juego para condicionar los debates. Los numerosos incidentes del verano contra la Policía vasca requieren una posición clara de exigente respaldo unánime a los agentes. Cualquier silencio o respuesta ambigua ante el acoso resulta un injustificable escapismo moralmente reprobable y políticamente un gran error de la izquierda independentista. No hay términos medios.

