Un total de 169 ertzainas han sido «agredidos en acto de servicio» este año en Gipuzkoa

Un total de 169 agentes de la Ertzaintza han sufrido en Gipuzkoa algún tipo de agresión mientras se encontraban «en acto de servicio» durante los ... ocho primeros meses de este año. En todo Euskadi, la cifra de ertzainas agredidos asciende a 445, de los que casi un centenar (96) precisó al menos un día de baja laboral para su recuperación; en cuatro casos, tras pasar un tiempo hospitalizados. En un caso, el herido fue víctima de un ataque con arma blanca, mientras que en el resto no se especifican más detalles.

Teniendo en cuenta que la plantilla de la Ertzaintza cuenta con alrededor de 7.500 agentes, los 445 agredidos representan el 5,93% del cuerpo. Son 197 en Bizkaia, 79 en Álava y los referidos 169 en Gipuzkoa, según consta en los datos aportados por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en respuesta a una solicitud de información formulada por Ainhoa Domaica, representante del Grupo Popular en el Parlamento Vasco.

Entre todos los policías agredidos, hasta el 31 de agosto acumularon un total de 3.446 días naturales de baja, con nueve uniformados por encima de las 100 jornadas naturales de baja. En la actualidad, una decena no se ha podido reincorporar aún a su actividad profesional al continuar de baja: uno de ellos desde el 19 de enero tras resultar herido en Bizkaia (224 días de baja hasta el 31 de agosto) y otro desde el 17 de febrero en Gipuzkoa (195).

Esos 3.446 días naturales de baja han afectado a alrededor de 2.000 días de trabajo, según la estimación realizada por este periódico, dado que desde la consejería de Seguridad no se precisan las jornadas de trabajo que se han perdido los diez agentes que permanecen de baja.

En el caso de Gipuzkoa, el número de agresiones se ha mantenido bastante constante entre todos los meses: hubo 18 en enero, 19 en febrero, 20 en abril, mayo y agosto; 22 en junio y 25 en marzo y julio. En esos dos primeros meses veraniegos se sucedieron varios altercados con jóvenes en municipios como Hernani o Azpeitia en los que varios agentes sufrieron daños durante su intervención. También en julio, cuatro ertzainas salieron malparados durante una actuación contra varios varones, al parecer de una misma familia, que se habían visto envueltos en una pelea.

En Euskadi, fueron agredidos 43 ertzainas en enero, 47 en febrero, 58 en marzo, 65 en abril, 59 en mayo, 63 en junio y 55 en julio y agosto. De todos ellos, cuatro precisaron de un tiempo de hospitalización: uno en marzo y otro en julio en Gipuzkoa; y los otros dos, en agosto en Bizkaia.

Todo apunta a que la tendencia se ha mantenido en las últimas semanas. Solo el pasado día 12, el Departamento de Seguridad informó de que «una veintena» de agentes habían resultado heridos en Vitoria durante unos enfrentamientos con jóvenes que protagonizaron una contramanifestación frente a una concentración de personas convocada por la Falange Española a favor de la unidad de España.

48 procedimientos judiciales

En los tres primeros trimestres de este año, los servicios jurídicos del Departamento de Seguridad han intervenido en 48 procedimientos judiciales para defender a un total de 72 ertzainas «agredidos en acto de servicio», según otra información presentada por Zubiria a petición de Domaica. Desde 2020, un total de 686 agentes se han personado como acusación particular tras sufrir una agresión en un total de 400 procesos: 378 en Bizkaia, 158 en Álava y 150 en Gipuzkoa. Por años, fueron 123 en 2020, 164 en 2021, 124 en 2022, 85 en 2023, 118 en 2024 y 72 hasta el pasado mes.