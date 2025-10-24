Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza actúa contra una protesta por una concentración de la extrema derecha en Vitoria. I. Andrés

Un total de 169 ertzainas han sido «agredidos en acto de servicio» este año en Gipuzkoa

El consejero de Seguridad asegura que son 445 los agentes que han sufrido algún ataque en Euskadi, que han causado más de 3.400 días de baja laboral

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Un total de 169 agentes de la Ertzaintza han sufrido en Gipuzkoa algún tipo de agresión mientras se encontraban «en acto de servicio» durante los ... ocho primeros meses de este año. En todo Euskadi, la cifra de ertzainas agredidos asciende a 445, de los que casi un centenar (96) precisó al menos un día de baja laboral para su recuperación; en cuatro casos, tras pasar un tiempo hospitalizados. En un caso, el herido fue víctima de un ataque con arma blanca, mientras que en el resto no se especifican más detalles.

