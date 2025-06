Pradales: «Es inaceptable el 'numerito' de Ayuso con el euskera. Las lenguas son puentes de comunicación y no barricadas»

A. Iparraguirre Viernes, 13 de junio 2025, 10:49 | Actualizado 11:01h. Comenta Compartir

Imanol Pradales ha respondido a una pregunta formulada por el director de El Diario Vasco, David Taberna, referente a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Barcelona, y en la que la mandataria madrileña del PP, Isabel Ayuso, abandonó durante varios minutos la reunión como protesta por el uso de lenguas cooficiales. En la rueda de prensa posterior al cónclave, el lehendakari manifestó que «detrás del numerito» de la presidenta madrileña hay una «forma intolerante y monocolor de entender la sociedad, un pensamiento retrógrado que nos hace recordar momentos oscuros».

Pradales ha incidido este viernes en que «es inaceptable el 'numerito' de Ayuso con el euskera. Las lenguas son puentes de comunicación y no barricadas», ha remarcado. Ha recordado el derecho que tienen los presidentes autonómicos las lenguas cooficiales, y ha insistido en que «no podemos tolerar ese tipo de actitudes».

El lehendakari ha reiterado que «detrás de ese comportamiento, de alguna forma, hay una falta de respeto al diferente, una actitud que nos lleva a tiempos oscuros y pasados y, por lo tanto, no voy a insistir en esa consideración. Sí creo que había un objetivo por parte de la señora Ayuso, con el numerito. El objetivo era reventar la estrategia del PP», ha considerado.

En este sentido, ha manifestado que «el PP iba con una estrategia a esa conferencia de presidentes, que era solicitar las elecciones anticipadas, el fin de la legislatura. Era una estrategia coral. Y el numerito de Ayuso la revienta. La cuestión es por qué y para qué. Y a mí se me ocurre que dentro de cuatro o quince días hay un congreso del Partido Popular. Y ahí lo dejo», ha lanzado.

«De la Conferencia de Presidentes salimos peor que como habíamos entrado, sin visos de que hubiera acuerdos»

El lehendakari ha señalado que, en su opinión, más allá de esa cuestión, a su juicio lo «grave» de la Conferencia de Presidentes fue «el espectáculo bochornoso que ya la semana previa se estaba produciendo porque se era incapaz de acordar el orden del día». «El diálogo de sordos -ha proseguido- que se producía con la concatenación de monólogos por parte de los presidentes que allí participábamos, en donde no debatíamos nada». Con todo, ha querido agradecer «públicamente» el respaldo que obtuvo su propuesta en cuanto al tema de la inmigración y la ayuda que debe recibir Canarias por esta problemática. Ha reconocido la «asunción del problema por parte de algunas comunidades autónomas, verbalmente, y el respaldo que tuvo claramente su propuesta en relación con la energía por parte de Cataluña, la Comunidad Federal de Navarra, Cantabria y una cuarta que no recuerdo, que creo que fue Asturias».

A pesar de este dato positivo, no ha ocultado que de la Conferencia de Presidentes «salimos peor que como habíamos entrado, sin visos de que hubiera acuerdos y con un comportamiento de una señora Ayuso que entiende que las lenguas son barricadas y no puentes de comunicación. Yo yo creo que eso es inaceptable en estos momentos. Una lengua siempre es un puente de comunicación, nunca es una barricada», ha insistido.

Pradales ha mantenido que «desgraciadamente» este tema «se ha incorporado en el debate político por meros intereses partidistas y personales. Esta cuestión que no sirve para la convivencia, sino precisamente para generar trincheras y no para unir personas. Y las lenguas son elementos muy sensibles dentro de la convivencia de una sociedad. Y por lo tanto, la falta de respeto absoluto con la lengua vasca, con el euskera, la falta de respeto absoluto con el diferente, la intolerancia que allí se dio y se demostró, me parece muy preocupante, muy preocupante», ha concluido.

«El euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma arrojadiza. Que el PP ponga orden en este tema»

En su intervención previa al coloquio y preguntas de los asistentes, el lehendakari ya ha recordado que antes de acudir a la Conferencia de Presidentes de Barcelona había solicitado la incorporación al orden del día de dos cuestiones que consideraba de especial relevancia para Euskadi. La primera, acordada con Canarias, planteaba un plan integral y estructural para dar una respuesta «coordinada, humanitaria y sostenible» a la realidad de la migración. Su segunda propuesta era un estudio de necesidades con el tejido productivo vasco, orientada a facilitar las inversiones para ampliar las capacidades de la red eléctrica al servicio de la industria. «Hoy, puedo confirmar que Euskadi y España hablamos un idioma diferente. Y no me estoy refiriendo al euskera. Me refiero a que, desafortunadamente, hoy no se dan las condiciones para avanzar en un diagnóstico compartido en la agenda de cuestiones estratégicas como migración, energía, industria o vivienda», ha lamentado Pradales.

El lehendakari también se ha pronunciado, ante una pregunta del director de El Diario Vasco, sobre el abandono el pasado miércoles por parte de los senadores jeltzales, y de otras formaciones nacionalistas, del pleno celebrado en la Cámara Alta, como rechazo al «beligerante discurso» de los populares sobre el uso de las lenguas en el debate sobre la reforma del reglamento del hemiciclo. «El euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma arrojadiza. Que el PP ponga orden en este tema», ha sido su respuesta.