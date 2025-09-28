Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ana Redondo recoge la cartera Igualdad de manos de Irene Montero, en la tensa toma de posesión de la primera en noviembre de 2023. EFE

El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad

Los fallos en las pulseras antimaltrato sitúan en el disparadero a la ministra Redondo, que tenía el encargo de rebajar «el ruido» tras la sangría del 'solo sí es sí' bajo el mandato de su antecesora Montero

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:46

El 31 de mayo de 2018 Pedro Sánchez subió a la tribuna de oradores del Congreso, de la que saldría entronizado presidente tras su fulgurante ... moción de censura, para defender un programa de Gobierno que se hacía eco de un 8 de marzo histórico para las mujeres españolas bajo el aliento de la huelga convocada por el feminismo en todo el mundo. Sánchez se lo espetó a Mariano Rajoy, antes de comprometer, entre otras medidas por la igualdad, un futuro Ejecutivo paritario y el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Sin excepción», proclamó el entonces aún jefe de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  4. 4

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  7. 7 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  8. 8

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    «Puedo esquilar una oveja en un minuto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad

El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad