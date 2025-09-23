Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana Redondo e Irene Montero, en el intercambio de la cartera de Igualdad en noviembre de 2023. EP

Irene Montero cierra filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras

Las comunidades del PP exigen la dimisión de la ministra y Vox dice que Igualdad se gasta el dinero en «prostitutas»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:36

La exministra de Igualdad Irene Montero ha cerrado filas con su sucesora en el cargo, Ana Redondo, para defender la validez de las pulseras antimaltrato ... y ha calificado las denuncias por los supuestos fallos de estos dispositivos como «una gran mentira que ha lanzado de nuevo la derecha judicial y la derecha política y mediática». Montero, que dirigía el Ministerio cuando avaló el contrato, aunque ya se había detectado un «diseño deficiente», ha resaltado este martes que «ninguna mujer ha sido asesinada mientras portaba estos mecanismos».

