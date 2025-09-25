Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, este jueves en el Congreso. EP

La delegada contra la Violencia de Género: «Las pulseras funcionan»

Carmen Martínez Perza comparece en el Congreso para explicar el fallo en los dispositivos de protección para víctimas de maltrato

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:19

Aunque no son infalibles, las pulseras antimaltrato funcionan, como demuestra que ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada desde que fue implementado bajo la ... nomenclatura de Sistema Cometa. Este es el resumen que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha realizado durante su comparecencia ante el Congreso a petición propia y del Partido Popular para explicar los fallos en las pulseras que reveló en toda su magnitud la última memoria anual de la Fiscalía, pero que ya había suscitado alertas desde distintos órganos judiciales.

