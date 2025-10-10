Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en una reciente comparencencia en un pleno de Juntas Generales. Morquecho

Eider Mendoza, tras el nuevo fallo del caso Bidegi: «La izquierda abertzale fue a atacar al PNV; les pido que dejen esta fórmula»

La diputada general de Gipuzkoa afirma sentir un sabor «agridulce» tras la tercera sentencia que afirma que no hubo delito en las obras de la AP-1: «El recurso ha causado sufrimiento a mucha gente durante años»

A. Algaba

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02

Comenta

«Sería una metedura de pata de la izquierda abertzale que vuelvan a recurrir a los tribunales». Así se ha referido la diputada general de ... Gipuzkoa, Eider Mendoza, a la posibilidad de que el entorno de EH Bildu recurra la tercera sentencia -hecha pública este jueves- del caso Bidegi que señala que no hubo delito en las obras de la AP-1 en Eskoriatza. «Es la tercera vez que los tribunales nos dan la razón, en un tema que la izquierda abertzale ha utilizado desde 2014 para atacar a las instituciones y al PNV», ha explicado Mendoza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  7. 7

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  10. 10

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eider Mendoza, tras el nuevo fallo del caso Bidegi: «La izquierda abertzale fue a atacar al PNV; les pido que dejen esta fórmula»

Eider Mendoza, tras el nuevo fallo del caso Bidegi: «La izquierda abertzale fue a atacar al PNV; les pido que dejen esta fórmula»