Eider Mendoza, tras el nuevo fallo del caso Bidegi: «La izquierda abertzale fue a atacar al PNV; les pido que dejen esta fórmula»

«Sería una metedura de pata de la izquierda abertzale que vuelvan a recurrir a los tribunales». Así se ha referido la diputada general de ... Gipuzkoa, Eider Mendoza, a la posibilidad de que el entorno de EH Bildu recurra la tercera sentencia -hecha pública este jueves- del caso Bidegi que señala que no hubo delito en las obras de la AP-1 en Eskoriatza. «Es la tercera vez que los tribunales nos dan la razón, en un tema que la izquierda abertzale ha utilizado desde 2014 para atacar a las instituciones y al PNV», ha explicado Mendoza.

La diputada general ha reconocido que ha acogido la sentencia de un Juzgado de Azpeitia, en la que se falla que «no puede sostenerse la existencia de desviación de dinero público mediante sobreprecios» en esas obras de la AP-1, con una sensación «agridulce». «Sabíamos que la Justicia nos iba a dar la razón y que todo lo que se hizo fue limpio. Pero llega tarde, el recurso lo presentó Bildu en 2014 y desde entonces el sufrimiento que han afrontado algunas personas ha sido muy grande», ha apuntado.

«Ha sido una injusticia muy grande y pediría a aquellos que han pasado años y años revolviendo este tema y recurriendo una y otra vez a los tribunales, que de una vez abandonen esta forma de hacer política», ha añadido Mendoza en una entrevista en Euskadi Irratia. «Esa es una forma de hacer política que va en contra de las personas y el pueblo no merece este sufrimiento ni andar así», ha añadido.

«Remar a favor»

Por esta razón y ante la posibilidad de que desde el entorno de EH Bildu se vuelva a recurrir esta sentencia, Mendoza cree que seguir por ese camino «sería una metedura de pata». «Hay personas que han fallecido durante este proceso judicial que merece también descansar en paz», ha señalado.

La diputada general de Gipuzkoa espera que la izquierda abertzale «deje» ese camino y expresa la voluntad de llegar a amplios acuerdos. «Durante años unos han remado en la trainera a favor frente a grandes olas y otros en contra. Pido esa fuerza para trabajar conjuntamente y afrontar los retos de este pueblo. Espero que la izquierda abertzale se sume a esta dinámica de acuerdos», ha apostillado