Obras de construcción de la AP-1 en Eskoriatza, en el año 2009. Lusa

La Justicia insiste en que no hubo irregularidades en la construcción de la AP-1 como denunció Bildu

Desestima por tercera vez las acusaciones del caso Bidegi, con el que la Diputación que dirigió la formación abertzale acusó al PNV de sobreprecios injustificados

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:53

La Justicia ha vuelto a desestimar una denuncia vinculada al llamado caso Bidegi. Una causa impulsada hace una década por la Diputación de Gipuzkoa cuando ... gobernaba Bildu, que interpuso sendas querellas en 2014 y 2015 contra responsables de Bidegi y de empresas constructoras por presuntas irregularidades y sobrecostes no justificados en las obras de construcción de la autopista AP-1, mientras gobernaba el PNV.

