Cronología del 'caso Bidegi'
DV
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:52
26/02/2013. La diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte (Bildu), envía un burofax al ex diputado general Markel Olano (PNV) en el que ... le acusa de haberse llevado a su casa facturas de gastos de Bidegi entre 2007 y 2011, y le da 24 horas para entregarlas. Esas facturas aparecen al día siguiente en un almacén de Bidegi y el PNV afea que «nadie llamara a Olano para disculparse».
06/03/2013. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano (Bildu), apunta que «si alguien tiene algo que ocultar, tiene buenas razones para estar muy preocupado».
10/04/2013. Garitano añade que «alguien que conocía las claves informáticas borró mucha información de los ordenadores de Bidegi».
21/11/2014. La Diputación presenta la primera querella por presuntas irregularidades por el pago de trabajos no realizados por valor de 3,4 millones.
15/12/2014. Admitida a trámite la querella presentada por la Diputación.
13/03/2015. Ugarte inaugura una comisión de investigación en las Juntas Generales.
16/03/2015. Markel Olano y el ex diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia, comparecen en la comisión y niegan cualquier irregularidad.
24/03/2015. Conclusiones de la comisión. Las Juntas señalan a Markel Olano y Eneko Goia como responsables políticos.
27/03/2015. Se amplía la primera querella al añadir la Diputación otros 10 millones abonados por obras que, asegura, tampoco se llevaron a cabo.
28/04/2015. Admitida a trámite la ampliación.
06/05/2015. La Diputación anuncia una segunda querella por presunta «malversación» de fondos públicos en Bidegi por valor de 17 millones y «falsificación documental».
09/05/2015. Comienza la campaña electoral de las elecciones municipales y forales.
24/05/2015. Se celebran las elecciones municipales y forales. Gana el PNV.
01/06/2015. La Diputación en funciones presenta la segunda querella sobre Bidegi.
26/06/2015. Admitida a trámite la segunda querella.
25/10/2015. Junteros de EH Bildu se presentan como acusación popular.
13/09/2019. Eneko Goia declara como testigo en los juzgados de Azpeitia.
25/08/2023. La jueza emite el auto de la segunda querella y dictamina el sobreseimiento.
13/09/2023. EH Bildu recurre el sobresimiento provisional de la segunda querella.
24/01/2014. Autos del juzgado de Azpeitia. Primer querella: Inadmisión de la prueba y prorroga de la instrucción hasta julio de 2024. Segunda querella: no prorroga la instrucción por el sobreseimiento de 2023.
07/02/2024. El juzgado de Azpeitia decreta el sobreseimiento provisional de la primera querella.
13/02/2024. EH Bildu presenta recursos ante el juzgado de Azpeitia ante el sobreseimiento de la primera querella.
06/10/2025. El juzgado de Azpeitia rechaza el recurso de EH Bildu de la primera querella.
