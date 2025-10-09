Diez años de duro enfrentamiento político
El 'Caso Bidegi' ha generado multitud de reproches y acusaciones cruzadas entre PNV y EH Bildu. Estas son las más destacadas
San Sebastián
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:52
El llamado 'Caso Bidegi' ha provocado diez años de duro enfrentamiento político entre PNV y EH Bildu, con numerosos reproches y acusaciones cruzadas sobre las ... obras de construcción de la autopista Eibar-Vitoria (AP-1). Lea las frases más destacadas.
Primeras acusaciones
«Faltan 900.000 m3 de tierra; se ha abonado dinero por unos trabajos que no fueron realizados»
EH Bildu
«Esa tierra está en la obra y la Diputación lo sabe; Bildu solo busca réditos electorales»
PNV
Sospechas
«En Bidegi hay leyes no escritas que facilitan tejemanejes y salpican a militantes de PNV y PSE»
EH Bildu
«Ugarte necesita ocultar el fracaso de su gestión haciendo lo único que sabe: acusar al PNV»
PNV
Primera querella
«Acudimos a la Justicia ante los indicios de que ha podido haber malversación de fondos públicos»
EH Bildu
«Los tribunales de Cuentas de Euskadi y España ya analizaron estos hechos y no detectaron ilicitudes»
PNV
Comisión de investigación
«Se incrementaron multitud de partidas y el fraude puede superar los 20 millones de euros»
EH Bildu
«Las constructoras pedían 181 millones por los sobrecostes y les dimos 151; fue al contrario»
PNV
Larraitz Ugarte y Eneko Goia
«La liquidación final de la obra de la autopista se realizó en la última semana de gestión del anterior gobierno del PNV»
EH Bildu
«Con la bronca entre la UTE y Bidegi hubo informes periciales y dos arbitrajes; ¿cree que no habrían visto irregularidades si hubo?»
PNV
Martin Garitano y Markel Olano
«Alguien que conocía las claves informáticas borró mucha información del servidor de Bidegi»
EH Bildu
«No buscan la verdad; utilizan las instituciones para atacar al adversario y hacer matonismo político»
PNV
Conclusiones de la comisión
«En la liquidación final de la obra se pagó más de lo debido a la empresa que construyó la autopista»
EH Bildu
«El texto omite aspectos relevantes y pediremos un informe pericial independiente»
PNV
