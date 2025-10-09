Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larraitz Ugarte, exportavoz foral de la Diputación, y Eneko Goia, alcalde de San Sebastián. DV
'Caso Bidegi'

Diez años de duro enfrentamiento político

El 'Caso Bidegi' ha generado multitud de reproches y acusaciones cruzadas entre PNV y EH Bildu. Estas son las más destacadas

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:52

Comenta

El llamado 'Caso Bidegi' ha provocado diez años de duro enfrentamiento político entre PNV y EH Bildu, con numerosos reproches y acusaciones cruzadas sobre las ... obras de construcción de la autopista Eibar-Vitoria (AP-1). Lea las frases más destacadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diez años de duro enfrentamiento político

Diez años de duro enfrentamiento político