Imagen de la entrada de la Facultad de Derecho de San Sebastián.

Los alumnos del curso de la EHU boicoteado por radicales rechazan la cancelación de la charla de los ertzainas

En un comunicado, la Universidad Pública Vasca asegura que la intervención de los dos agentes fue suspendida a petición de los propios ertzainas tras recibir en redes sociales llamamientos a la protesta

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Los alumnos del curso de la EHU boicoteado por radicales han rechazado la cancelación de la charla que iban a impartir dos ertzainas en un ... curso de Criminología en la facultad de Derecho en Donostia. A través de un comunicado hecho público este viernes por la propia universidad, el equipo rectoral ha querido aclarar que la suspensión de la intervención de los dos agentes fue a petición de los propios ertzainas tras detectarse en redes sociales llamamientos a la protesta.

