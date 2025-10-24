Los alumnos del curso de la EHU boicoteado por radicales rechazan la cancelación de la charla de los ertzainas

Los alumnos del curso de la EHU boicoteado por radicales han rechazado la cancelación de la charla que iban a impartir dos ertzainas en un ... curso de Criminología en la facultad de Derecho en Donostia. A través de un comunicado hecho público este viernes por la propia universidad, el equipo rectoral ha querido aclarar que la suspensión de la intervención de los dos agentes fue a petición de los propios ertzainas tras detectarse en redes sociales llamamientos a la protesta.

En la nota, la EHU precisa que «no es cierto que la sesión que iban a impartir dos ertzainas estudiantes de grado se suspendiera por la presión del alumnado del Grado de Criminología». «De hecho -continúan en su explicación- fueron los propios ertzainas quienes comunicaron al docente a primera hora de la mañana la decisión de suspender la charla, argumentando que habían detectado mensajes en redes sociales llamando al boicot».

El departamento de Seguridad, a través también de una nota, explicó ayer sin embargo que «parte del alumnado protestó y el profesorado decidió cancelar la dinámica». Desde la EHU, no obstante, han querido puntualizar que «el docente responsable de la clase no ha recibido ninguna queja por la organización de la charla; al contrario, los estudiantes de grado le han manifestado de manera unánime su desacuerdo por la cancelación y su disposición a debatir sobre este tema».

En todo caso, desde la Universidad ha denunciado que es «inaceptable vulnerar u obstaculizar la enseñanza y el derecho a la educación». «Es imprescindible que el estudiantado universitario tenga la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de los profesionales de cada ámbito para que en un futuro sean ellos quienes puedan realizar sus aportaciones; esto también forma parte de la garantía de excelencia de la enseñanza».

Asimismo, desde la EHU han asegurado que el docente del grado de Criminología «ha mostrado su disposición para dar todas las aclaraciones necesarias al departamento de Seguridad».

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, día 22, cuando estaba prevista la intervención de dos ertzainas en un curso de Criminología de la Facultad de Derecho. Según fuentes conocedoras de los hechos, se hizo un llamamiento a través de las redes socialea para acudir al aula donde estaba previsto el curso para boicotearlo. El mismo día, según fuentes policiales, se constató de hecho la presencia de grupos de estudiantes en el exterior de la facultad.