Alonso censura las demandas de Vox: «No tienen ni pies ni cabeza» El presidente del PP vasco considera que al partido de extrema derecha «le falta un hervor» AINHOA MUÑOZ Miércoles, 9 enero 2019, 13:46

Mientras el equipo directo de Pablo Casado aún mantiene una vía abierta para pactar con Vox en Andalucía -los interlocutores de ambos partidos se han vuelto a citar para esta tarde-, el líder del PP vasco ha censurado las 19 medidas que la formación de extrema derecha puso ayer sobre la mesa de negociación para ceder sus doce parlamentarios y facilitar así la investidura del popular Juanma Moreno.

«No tienen ni pies ni cabeza», ha manifestado Alfonso Alonso durante una rueda de prensa este miércoles en Vitoria en referencia a las demandas del partido de Santiago Abascal. Una batería de exigencias entre las que destacan la derogación de las leyes sobre violencia de género y LGTBI, la devolución de competencias autonómicas a la Administración central como la Educación, la Justicia o la Sanidad, o la expulsión del país de 52.000 personas sin papeles que residen en Andalucía. A juicio del líder del PP vasco, algunas de estas reclamaciones de Vox «no tienen ni pies ni cabeza», por lo que ha considerado que ni siquiera merece la pena «gastar saliva» hablando de ellas.

Alonso se ha mostrado muy crítico con al posición negociadora que mantiene la formación ultraderecha: «Me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox; las hay que no tienen ni pies ni cabeza, o a las que les falta rigor y no son serias», ha manifestado en respuesta a los periodistas. Además, el presidente de los populares en Euskadi ha considerado que las propuestas planteadas por Vox evidencian que a la formación de Abascal «le falta un hervor» y que «le cuesta mucho pasar de la propaganda a la política».

Las críticas de Alonso a la postura que mantiene Vox en su particular intento de conformar una mayoría que permita un cambio de gobierno en Andalucía se suman también a las de Borja Sémper. El portavoz del PP en el Parlamento Vasco se sirvió ayer de sus redes sociales para censurar con ironía los planteamientos de Vox: «Ya puestos, habría sido más directo exigir: 'Expulsión de Andalucía a los que no sean de Vox. Pero pata negra'. Y nos evitamos tanto rollo».