Los mejores planes para el fin de semana

San Sebastián ha recibido una visita muy especial. La imponente réplica de la Nao Santa María ha atracado en el muelle donostiarra para ser admirada ... por dentro y por fuera. La réplica del histórico navío que capitaneó Cristóbal Colón en 1492 llega por primera vez a la capital guipuzcoana tras completar una extensa gira europea que la ha llevado por puertos de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda.

Las visitas podrán realizarse en horario entre 10 y 19.30 horas hasta el próximo domingo 19 de octubre. Los curiosos podrán recorrer así las cuatro cubiertas de la réplica y verificar en persona cómo era navegar por los océanos hace más de cinco siglos. (Más información).

Además todos los domingo de octubre puede visitarse la réplica de la Nao San Juan que se está construyendo en Albaola con un aforo superior al del máximo de diez personas por turno.

2 Kontzertuak Texas eta apatxeen musika Eibarren

Musikaren zainak odolean dituela jaioa, Kentucky eta Mendebaldeko Virginiaren ekialdeko muinoetan errotutako apalatxe musikarien leinu luze batetik datorren Martha Fields (ahotsa, konpositorea, gitarra akustikoa) Eibarko Coliseo Antzokian izango da igande honetan. Europatik ibili ostean –Erresuma Batua, Frantzia, Herbehereak, Belgika, Italia, Suitza eta Lituania–, bandarekin izango da.

Emanaldia, gainera, Portalea Musika Klubeko denboraldi berriaren hasiera izango da. Azken sarrerak eskuragai daude Coliseo Antzokiaren webgunean 10 euroko prezioan, 7 euroan espazioko lagun izanez gero, eta egunean bertan geratzen badira leihatilan izango dira ere. 19:00etan hasiko da zuzenekoa. Alboan izango ditu Manu Bertrand (dobroa, banjoa, lap steela, mandolina, pedal steela), Olivier Leclerc (biolina) Urbain Lambert (gitarra elektrikoa), Serge Samyn (kontrabaxua) eta Denis Bielsa (bateria).

3 Otros conciertos Zea Mays y otras citas musicales

Viernes, 10 de octubre Azpeitia : Malko + Lemak. Sanagustin kulturgunea. Gratis/Doakoa

Tolosa: Brigade Loco (Bergara) + Gli Ultimi (Italia). Bonberenea. Agotado / Agortuta.

Sábado, 11 de octubre Baiona : En el marco de una fiesta organizada para reclamar el derecho a una vivienda digna. Habrá charlas, naimaciones y también concierots. Estarán Zea Mays, Tapia eta Leturia, Bacano Banda y Elektruka. En la plaza Patxa a partir de las 20.00 horas.

Donostia: Noche de rap crudo en Dabadaba con Patron 970, SDL Click y Borja Beretta. A partir de las 20.30 horas.

4 Plan con niños Música y juego en Irun

Girabira le pone el broche a su undécima temporada este domingo, día 12, con el clásico Txikimusika. El parque Mendibil volverá a ser escenario de una jornada familiar protagonizada por la música.

De 12.30 a 16.30, el programa propone el concierto de Gurashow, un grupo formado por padres y madres que promete un encuentro intergeneracional. En el apartado de talleres participan Aitor Espié, que conjugará ilustración, música y juego; Skola Musik, que llevará al parque guitarras, bajos, batería, teclado y txalaparta; y Taupa!, con una propuesta de estimulación musical temprana.

Se anima a las familias a que lleven sus mantas y avituallamiento al parque para disfrutar de un picnic que estará amenizado por DJ Fribotik.

5 Lekuona Fabrika en Errenteria Un cuento musical para sensibilizar sobre el Trastorno del Lenguaje

Lekuona Fabrika, en Errenteria, acoge este viernes un espectáculo que une palabras, imágenes y música para dar visibilidad al Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. El TDL, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la adquisición y el desarrollo del lenguaje, manifestándose en problemas para comprender o producir el lenguaje.

En esta cita tan especial se presentará 'Aitziber eta lau urtaroak', un cuento que aborda la experiencia del TDL a través de tres protagonistas: una niña, su aitona y su amona. Un relato íntimo que busca que los menores con este trastorno se reconozcan en sus personajes y que sus iguales y su entorno les comprendan y empaticen con ellos.

El cuento será narrado por tres contadoras de historias y acompañado por la música de Antonio Vivaldi, interpretada por la orquesta de Andra Mari Abesbatza. Para poder acudir, a pesar de que el espectáculo es gratuito, habrá que reservar las entradas en la web de sarrerak.errenteria.eus.

6 Museo Vasco del Ferrocarril La vida a ritmo de un tren de vapor

Azpeitia ofrecerá este fin de semana una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y acercarse a la historia del transporte ferroviario vasco en un entorno lleno de historia, innovación y diversión.

El Museo Vasco del Ferrocarril, gestionado por Euskotren y dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco celebra este sábado su 31º aniversario con una jornada especial repleta de actividades para descubrir el fascinante mundo del ferrocarril.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de viajes en tren especiales que recorrerán los 4,5 kilómetros de vía que separan el museo de la estación de Lasao. Los trayectos estarán encabezados por las históricas locomotoras de vapor 'Zugastieta', 'Aurrera' y 'Euzkadi', con salidas programadas a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas. (Más información)

7 Pantallas Una de sofá y manta

El fin de semana se presenta lleno de conciertos y planes al aire libre pero igual lo que te apetece y necesitas es una tarde de sofá y manta y un buen atracón de series. Si te puede la indecisión y te come el algoritmo puedes echar un vistazo a nuestra sección 'Pantallas' donde nuestros expertos en series te recomiendan las últimas novedades de la parrilla.

8 Bienal Mugak Exposiciones, charlas y visitas guiadas acercan la arquitectura al público

La Bienal Internacional de Arquitectura Mugak reunirá desde hoy, y hasta el 14 de noviembre, a profesionales locales e internaciones que reflexionarán sobre la arquitectura del futuro desde las utopías. La cita acogerá más de 80 actividades en las tres capitales vascas entre exposiciones, charlas, visitas guiadas y talleres, dirigidos al público en general.

9 Salidas de Mendira Todos a Altzo para conmemorar mil años de Ipuskoa

Con motivo de la conmemoración de los mil años del topónimo de Ipuzkoa, Mendira ha organizado una ruta especial en la zona de Altzo. La cita es el sábado 18 de octubre. La inscripción gratuita en la web de DV ya está abierta para todos los públicos.

De la mano de Eli Belauntzaran, la ruta del día 18 de octubre nos acercará a Altzo. Partirá desde la plaza de la localidad de Tolosaldea a las 10.00 horas. Se trata de un recorrido de unos 10 kilómetros, de aproximadamente tres horas de marcha.

