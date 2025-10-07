Todos a Altzo para conmemorar mil años de Ipuskoa con Mendira

DV Martes, 7 de octubre 2025, 10:06 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

Con motivo de la conmemoración de los mil años del topónimo de Ipuzkoa, Mendira ha organizado una ruta especial en la zona de Altzo. La cita es el sábado 18 de octubre. La inscripción gratuita en la web de DV ya está abierta para todos los públicos.

De la mano de Eli Belauntzaran, la ruta del día 18 de octubre nos acercará a Altzo. Partirá desde la plaza de la localidad de Tolosaldea a las 10.00 horas. Se trata de un recorrido de unos 10 kilómetros, de aproximadamente tres horas de marcha. En la plaza podremos ver el centro de interpretación que recoge la historia del gigante de Altzo, Miguel Joaquin de Elizegui y hablaremos sobre su vida, enfermedad, viajes... Después, realizaremos una ruta circular que nos acercará hasta el caserío donde nació el gigante así como la iglesia donde se pueden ver sus medidas. A continuación regresaremos hasta el centro de la localidad para dirigirnos hacia otro tesoro natural de la zona: su haya declarado árbol singular por el Gobierno Vasco en 1997. Mide 23 metros, un diámetro de copa de 28,52 metros y 680 centímetros de perímetro. Es un haya con mucha historia ya que fue plantada por el bertsolari Manuel Antonio Imaz.

La inscripción es gratuita y ya está abierta para todos los públicos. Se admiten mascotas, siempre que vayan atadas por los dueños. Todos los participantes contarán con un seguro a costa de la organización y recibirán un obsequio a la salida de la ruta.

