La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia» La embarcación es una réplica de la capitana de Cristóbal Colón que podrá ser visitada hasta el 19 de octubre en el muelle donostiarra

Este martes San Sebastián recibe una visita muy especial. La imponente réplica de la Nao Santa María llegará a la bahía de La Concha para ser admirada por dentro y por fuera. La réplica del histórico navío que capitaneó Cristóbal Colón en 1492 llega por primera vez a la capital guipuzcoana. Tras completar una extensa gira europea que la ha llevado por puertos de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda, la embarcación entrará en aguas donostiarras en unas horas para atracar junto al Museo Marítimo para ofrecer a los donostiarras una oportunidad única de subir a bordo y experimentar un viaje en el tiempo.

La visita, que será posible desde este miércoles hasta el próximo domingo 19 de octubre, entre las 10 y las 19.30 horas. Los curiosos podrán recorrer así las cuatro cubiertas de la réplica y verificar en persona cómo era navegar por los océanos hace más de cinco siglos. La organización lo resdume así: «Descubre el barco que simboliza los desafíos de quienes se lanzaron a descubrir lo desconocido, un museo flotante que te invita a vivir la historia desde dentro; abordo te espera una aventura de navegación y de valor, embarca en la historia».

Precisamente la Nao Santa María viene desde Santander para llegar a San Sebastián hacia las 18 horas con su tripulación y quienes hayan contratado la experiencia de navegar de esta forma por 160 euros. «En esta travesía formarás parte de de la tripulación, utilizando las mismas técnicas de navegación», explica la compañía Tall Ship Experience, propietaria de esta réplica.

Información para los visitantes Fechas y horarios Miércoles 8 al domingo 19 de octubre, de 10 a 19 horas

Entradas En el propio barco

Precio Niños: 4 euros / Mayores de 10 años: 7 euros / Familiar: 18 euros (2 adultos y hasta 3 niños)

Contacto tickets@naosantamaria.org

Lugar Muelle de Donostia, junto al Museo Marítimo

Visita al interior de la Nao Santa María

La visita a la Nao es un recorrido autoguiado a través de sus cuatro cubiertas, donde se exponen paneles informativos sobre la historia del barco. Además, el público podrá observar elementos ornamentales de la época y conversar con los tripulantes para conocer cómo era la dura vida a bordo de los marineros españoles hace más de 500 años. El horario de visita establecido es de 10:00 a 19:30 horas todos los días de su estancia entre el 8 y el 19 de octubre.

La historia de la Nao Santa María

La Nao Santa María es una réplica fiel del famoso navío que protagonizó uno de los hitos más importantes de la historia universal: el Descubrimiento de América o el Encuentro entre Dos Mundos, ocurrido el 12 de octubre de 1492. El navío original fue la mayor de las tres embarcaciones utilizadas por Cristóbal Colón en su primer viaje y actuó como la «nao capitana» de la expedición. Aunque en los documentos originales a menudo se referían a los tres barcos como carabelas, la Santa María era la más grande y también se la definió como una nao.

La embarcación original, cuya propiedad era de Juan de la Cosa, se estima que tenía unos 23 metros de eslora y tres mástiles. No regresó a España, ya que encalló en la costa de la isla Española (actual Haití) en diciembre de 1492. Sus restos de madera se emplearon para construir el Fuerte Navidad, el primer asentamiento castellano en el Nuevo Mundo.

Un museo flotante

La réplica que visita Donostia fue construida por la Fundación Nao Victoria, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del patrimonio marítimo. La construcción se llevó a cabo en 2018 en Punta Umbría (Huelva), con motivo del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Esta fiel recreación histórica es de tamaño real, con 200 toneladas de desplazamiento, 29 metros de eslora y 8 metros de manga. Cuenta con cuatro palos, cinco velas y cinco cubiertas. Fue construida con maderas de iroko y pino gracias al trabajo de maestros carpinteros de ribera.

Actualmente, la Nao Santa María navega por el mundo como un museo flotante y constituye un recurso único que difunde la historia y el patrimonio marítimo. La Fundación Nao Victoria utiliza estas réplicas de barcos históricos como plataformas para la difusión y la exhibición de contenidos, generando un poderoso atractivo y un impacto mediático considerable. Además de las visitas en puerto, la Fundación ofrece la posibilidad de navegar a bordo de sus réplicas de barcos históricos a través de su programa Tall Ship Experience.