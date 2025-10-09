Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
l tren de vapor ofrece un idílico viaje de ida y vuelta hasta la estación de Lasao. MVF

El Museo del Ferrocarril de Azpeitia celebra su 31 aniverasario con circulaciones especiales del tren de vapor

Se prevén diferentes actividades para dar a conocer el patrimonio que guarda en sus instalaciones el Museo Vasco del Ferrocarril azpeitiarra

Eli Aizpuru

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:04

Comenta

Azpeitia ofrecerá este fin de semana una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y acercarse a la historia del transporte ferroviario vasco en un entorno lleno de historia, innovación y diversión.

El Museo Vasco del Ferrocarril, gestionado por Euskotren y dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco celebra este sábado su 31º aniversario con una jornada especial repleta de actividades para descubrir el fascinante mundo del ferrocarril.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de viajes en tren especiales que recorrerán los 4,5 kilómetros de vía que separan el museo de la estación de Lasao. Los trayectos estarán encabezados por las históricas locomotoras de vapor 'Zugastieta', 'Aurrera' y 'Euzkadi', con salidas programadas a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.

Las salidas serán el sábado a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas; y el domingo, a las 12.00

El horario del museo será de 10:30 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:30 por la tarde

Además, se pondrán en funcionamiento la locomotora 'Espinal', la más antigua del museo, y la grúa de vapor Bedford de la Babcock & Wilcox. Los talleres mecánicos y los tranvías también acogerán exhibiciones en directo que mostrarán la ingeniería y el trabajo detrás de estas joyas históricas.

El horario del museo será de 10:30 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:30 por la tarde. Para quienes no puedan acudir el sábado, el domingo 12 de octubre se mantendrá la salida habitual del tren de vapor a las 12:00 horas.

Coleccion ferroviaria

El museo alberga una de las colecciones ferroviarias más importantes de Europa, con 87 vehículos históricos entre locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y vagones. Entre ellas, destacan la 'Espinal', construida en 1887 y aún en funcionamiento, y la locomotora 'Euzkadi', icono de los antiguos Ferrocarriles Vascongados.

Uniformes y relojes

La jornada no solo será un viaje sobre rieles. Los visitantes también podrán recorrer exposiciones de uniformes ferroviarios, con más de 200 prendas que muestran la evolución de la moda en los trenes desde 1863 hasta hoy, así como una impresionante colección de relojería y juguetes ferroviarios antiguos de los años 30, 40 y 50.

En sus 31 años, el Museo Vasco del Ferrocarril ha consolidado su reputación como espacio de preservación y divulgación histórica, ampliando sus fondos con documentos y fotografías digitalizados para facilitar su consulta y acercar la historia del ferrocarril a todos los públicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Museo del Ferrocarril de Azpeitia celebra su 31 aniverasario con circulaciones especiales del tren de vapor

El Museo del Ferrocarril de Azpeitia celebra su 31 aniverasario con circulaciones especiales del tren de vapor