El Museo del Ferrocarril de Azpeitia celebra su 31 aniverasario con circulaciones especiales del tren de vapor Se prevén diferentes actividades para dar a conocer el patrimonio que guarda en sus instalaciones el Museo Vasco del Ferrocarril azpeitiarra

l tren de vapor ofrece un idílico viaje de ida y vuelta hasta la estación de Lasao.

Eli Aizpuru Jueves, 9 de octubre 2025, 10:04

Azpeitia ofrecerá este fin de semana una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y acercarse a la historia del transporte ferroviario vasco en un entorno lleno de historia, innovación y diversión.

El Museo Vasco del Ferrocarril, gestionado por Euskotren y dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco celebra este sábado su 31º aniversario con una jornada especial repleta de actividades para descubrir el fascinante mundo del ferrocarril.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de viajes en tren especiales que recorrerán los 4,5 kilómetros de vía que separan el museo de la estación de Lasao. Los trayectos estarán encabezados por las históricas locomotoras de vapor 'Zugastieta', 'Aurrera' y 'Euzkadi', con salidas programadas a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.

Las salidas serán el sábado a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas; y el domingo, a las 12.00

El horario del museo será de 10:30 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:30 por la tarde

Además, se pondrán en funcionamiento la locomotora 'Espinal', la más antigua del museo, y la grúa de vapor Bedford de la Babcock & Wilcox. Los talleres mecánicos y los tranvías también acogerán exhibiciones en directo que mostrarán la ingeniería y el trabajo detrás de estas joyas históricas.

El horario del museo será de 10:30 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:30 por la tarde. Para quienes no puedan acudir el sábado, el domingo 12 de octubre se mantendrá la salida habitual del tren de vapor a las 12:00 horas.

Coleccion ferroviaria

El museo alberga una de las colecciones ferroviarias más importantes de Europa, con 87 vehículos históricos entre locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y vagones. Entre ellas, destacan la 'Espinal', construida en 1887 y aún en funcionamiento, y la locomotora 'Euzkadi', icono de los antiguos Ferrocarriles Vascongados.

Uniformes y relojes

La jornada no solo será un viaje sobre rieles. Los visitantes también podrán recorrer exposiciones de uniformes ferroviarios, con más de 200 prendas que muestran la evolución de la moda en los trenes desde 1863 hasta hoy, así como una impresionante colección de relojería y juguetes ferroviarios antiguos de los años 30, 40 y 50.

En sus 31 años, el Museo Vasco del Ferrocarril ha consolidado su reputación como espacio de preservación y divulgación histórica, ampliando sus fondos con documentos y fotografías digitalizados para facilitar su consulta y acercar la historia del ferrocarril a todos los públicos.