Exposiciones, charlas y visitas guiadas acercarán la arquitectura al público

La Bienal Internacional de Arquitectura Mugak reunirá desde hoy, y hasta el 14 de noviembre, a profesionales locales e internaciones que reflexionarán sobre la ... arquitectura del futuro desde las utopías. La cita acogerá más de 80 actividades en las tres capitales vascas entre exposiciones, charlas, visitas guiadas y talleres, dirigidos al público en general.

Junto a la charla inaugural que ofrecerá la arquitecta y académica Lesley Lokko, hoy también abre sus puertas la exposición central de la bienal en la sede del Instituto de Arquitectura de Euskadi (en el Convento de Santa Teresa). Bajo el título 'Eu-utopía, Ou-topías', nueve personalidades y entidades, la mayoría de origen internacional y gran reconocimiento, representarán la utopía a través de su obra.

Una edición más, la arquietctura efímera estará presente en las tres capitales vascas, con tres proyectos distintos. En el caso de San Sebastián, mañana se inaugurará en Alderdi Eder la propuesta 'Levedad y denuncia: el bordado como utopía en femenino', de Izaskun Chinchilla Architects, una intervención que recupera el bordado como tradición asociada al cuidado y a la producción artesanal femenina.

Pasado y futuro

También habrá más exposiciones en otros escenarios. Así, Chillida Leku acogerá 'Limina - Cosmopolitan Chicken Project 30', proyecto que se centra en la diversidad cultural y que invitará al público a salirse del recorrido expositivo habitual. En las marquesinas de Dbus se mostrarán proyectos de arquitectura y urbanismo que no se llevaron a cabo en la ciudad a través de 'Ucronías de San Sebastián', de Santos Bregaña, que incluye textos de Harkaitz Cano. Por su parte, en la antigua sede de bomberos de la calle Easo se podrán ver los cinco proyectos premiados en el concurso público para diseñar el espacio que dejará libre la estación del Topo de Easo, y en la Estación del Norte 'Protopia', una propuesta expositiva que pone en valor el proceso creativo partiendo de la idea de la vivienda como utopía.

Además de las conferencias y talleres programados, también se ofrecerá la instalación inmersiva y performace que Edorta Subijana, Garazi Egiguren y J. Sasso llevarán a la Iglesia Iesu de Donostia del 6 al 8 de noviembre a las 21.00 horas, inspiradas en el arquitecto radical Lebbeus Woods, donde la guerra, la destrucción y la reconstrucción están presentes.