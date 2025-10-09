Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las entidades organizadoras y colaboradores, durante la presentación de la Bienal de Arquitectura Mugak. Borja Luna
Bienal Mugak

Exposiciones, charlas y visitas guiadas acercarán la arquitectura al público

Bajo el lema 'Castillos en el aire o cómo construir la utopía de hoy', la bienal se prolongará hasta el 14 de noviembre

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Bienal Internacional de Arquitectura Mugak reunirá desde hoy, y hasta el 14 de noviembre, a profesionales locales e internaciones que reflexionarán sobre la arquitectura del futuro desde las utopías. La cita acogerá más de 80 actividades en las tres capitales vascas entre exposiciones, charlas, visitas guiadas y talleres, dirigidos al público en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

