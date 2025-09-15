Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Rubio y Benjamín Netanyahu este lunes en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén. E.P.

Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

El primer ministro hebreo defiende el bombardeo en Doha, que dejó seis muertos, «porque a los terroristas no se les puede dar refugio»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:36

La presencia del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en Israel en un momento de máxima presión internacional y doméstica como el actual ... ha supuesto un fuerte respaldo para el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. La visita tiene lugar menos de una semana después del bombardeo israelí contra la cúpula islamista en Qatar y este fue el lunes uno de los temas clave de la comparecencia de prensa conjunta. Al preguntarle sobre el resultado del ataque, que dejó seis muertos pero no logró su objetivo de asesinar a los jefes de la milicia, el mandatario hebreo afirmó que «envió un mensaje claro a los líderes de Hamás: 'Pueden intentar huir, pero los encontraremos'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  6. 6 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  7. 7 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  10. 10 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu