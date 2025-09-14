EE UU blinda a Netanyahu ante las críticas internacionales con la visita de Rubio a Israel

Cuanto más fuerte es la presión internacional, mayor es el respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Tras el apoyo abrumador que la Asamblea General de la ONU ... dio el pasado viernes a la creación del Estado palestino –con 142 países a favor, 10 en contra y 12 abstenciones– y mientras Doha acogía la primera jornada de la cumbre árabe islámica para buscar una respuesta conjunta frente a Israel, Marco Rubio aterrizó el domingo en Tel Aviv en su primer viaje oficial como secretario de Estado norteamericano. El hombre de confianza de Donald Trump en política exterior acompañó al primer ministro hebreo en una visita al Muro de los Lamentos de Jerusalén, donde el dirigente israelí declaró al mundo que la relaciones entre los dos países son «tan fuertes y duraderas como las piedras del Muro que acabamos de tocar». Es «un amigo extraordinario», añadió sobre su invitado.

Rubio pasó por la Ciudad Vieja, en la parte ocupada de Jerusalén mientras a menos de ochenta kilómetros el ejército hebreo proseguía un día más con sus ataques en Ciudad de Gaza. Unas 300.000 personas, según cifras de las fuerzas armadas, ya han salido del principal núcleo urbano de la Franja con dirección al sur del enclave, pero quedan unas 700.000 a las puertas de la invasión terrestre. El Canal 12 de la televisión israelí informó de que los soldados ya están listos para el asalto a gran escala y recogió la advertencia de los mandos militares sobre un asalto que no supondrá la derrota total de Hamás y que conllevará una operación de al menos seis meses.

Los medios israelíes recogieron que la expulsión de los 2 millones de gazatíes es uno de los temas clave del viaje de Rubio, quien sabe que Trump quiere levantar sobre las ruinas de la Franja «la Riviera de Oriente Medio». El segundo punto de la agenda de esta visita es la anexión de Cisjordania, un sueño de Netanyahu que aliados regionales como Emiratos Árabes Unidos han definido como una «línea roja».

Invasión de Ciudad de Gaza

Además de con el primer ministro israelí, Rubio también se reunirá con el presidente, Isaac Herzog, y con el titular de Exteriores, Gideon Saar. Es un viaje de 48 horas –el martes regresa a EE UU– y en las primeras 24 no se produjeron filtraciones sobre las conversaciones, pero el apoyo del secretario de Estado de Trump puede ser la luz verde definitiva que espera Netanyahu para mover ficha en Ciudad de Gaza. El bombardeo hebreo de la semana pasada en Doha no parece haber afectado a la sintonía entre Washington y Tel Aviv. «No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a la prensa antes de su partida.

El ataque en Qatar «no va a cambiar la naturaleza de la relación entre EE UU e Israel, pero tendremos que hablar de su impacto» Marco Rubio Secretario de Estado de EE UU

Trump y Rubio recibieron el pasado viernes en Washington al primer ministro de Qatar, Mohammed Al Thani, para abordar las consecuencias de ese ataque en Doha contra la cúpula de Hamás. El enfado es grande en el Golfo y los cataríes convocaron una cumbre árabe islámica de urgencia –comenzó el domingo y finaliza el lunes– para acordar una «respuesta unida» a Israel. Una de las consecuencias del fallido bombardeo contra los islamistas es que ahora los países árabes ven a Tel Aviv como enemigo y van a sentarse con los iraníes en la misma mesa para consensuar medidas de castigo.

En la jornada preparatoria de la cumbre, Al Thani calificó el ataque que causó seis muertos de «terrorismo de Estado» y lamentó la «ausencia total de líneas rojas» para el Estado judío. El dirigente catarí señaló que el bombardeo contra la cúpula islamista cuando discutían la última propuesta de Trump fue «un golpe directo al principio de mediación». Pese a ello, el primer ministro anunció que van a seguir adelante como intermediarios para tratar de que las armas callen en Gaza. En Doha se escucharán duras críticas contra los israelíes, pero no será sencillo que se adopten medidas concretas de represalia, ni siquiera entre los países árabes que han normalizado relaciones con ellos.

Temor en Turquía

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, tomó la palabra en la ronda preparatoria y declaró que esta cumbre «debería enviar un mensaje claro de solidaridad árabe-islámica con Qatar tras el acto de beligerancia de Israel y la violación de su soberanía. El silencio y la inacción de la comunidad internacional han alentado a Israel a continuar con sus crímenes, creyendo que podrá llevarlos a cabo con impunidad».

Irán confirmó la asistencia de su presidente, Masoud Pezeshkian, mientras que el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, y el dirigente turco, Recep Tayyip Erdogan, tienen asimismo previsto acudir a la cumbre de Doha. Los otomanos, que también acogen con asiduidad a líderes de Hamás en su territorio, están en alerta por la posibilidad de ataques israelíes contra ellos.