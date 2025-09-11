Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El dirigente de Hamás Husam Badran, en el centro de la imagen, al asistir este jueves al entierro en Doha de las personas fallecidas en el bombardeo israelí. AFP

Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel

Las autoridades de Doha exigen que Netanyahu «sea llevado ante la justicia» el mismo día en que se han celebrado los funerales de las seis víctimas mortales del ataque

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:38

Doha celebró los funerales de las seis víctimas mortales del bombardeo israelí del martes contra la cúpula política de Hamás. El emir de Qatar presidió ... una ceremonia en la que no se vio a ninguno de los altos cargos del movimiento islamista, que luego sí aparecieron en el cementerio. El pequeño reino del Golfo sigue en estado de shock y el primer ministro, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, pidió que Benjamín Netanyahu «sea llevado ante la justicia» por «terrorismo de Estado». Dejando atrás rencillas del pasado, los países del Golfo cerraron filas en torno a Doha, que el domingo y lunes acogerá una cumbre árabe-islámica para discutir el ataque de Israel y los siguientes pasos a dar.

