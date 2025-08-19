Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un bombero da instrucciones para enfrentar el fuego en el incendio de Vileza (Orense). AFP

El fuego ya ha calcinado 350.000 hectáreas este año, casi el doble que la superficie de Gipuzkoa

Los incendios se cobran una cuarta vida, siguen su avance por el oeste de la península y amenazan a 10.000 vecinos

Alfonso Torices

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

La avalancha de incendios que abrasa desde hace nueve días todo el oeste de España se ha cobrado su cuarta víctima mortal y su ... voracidad y extensión es tal que ya no hay apenas dudas de que el actual será el verano con más bosques y montes quemados de las últimas tres décadas. La última víctima de la ola de fuegos es Ignacio Rumbao, un forestal de 57 años, natural de Ourense pero residente en Soria, que volcó la noche del domingo con su camión autobomba y cayó rodando por la pronunciada pendiente de una pista del Bierzo (León), en el municipio de Espinoso de Compludo. Es el cuarto fallecido en una semana por los incendios, tras el hombre que murió en Tres Cantos (Madrid) tratando de salvar los caballos de una hípica, y los dos primos a los que una lengua de fuego atrapó en Nogarejas mientras luchaban contra el incendio de Molezuelas, también en suelo leonés.

