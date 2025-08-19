El fuego ya ha calcinado 350.000 hectáreas este año, casi el doble que la superficie de Gipuzkoa

La avalancha de incendios que abrasa desde hace nueve días todo el oeste de España se ha cobrado su cuarta víctima mortal y su ... voracidad y extensión es tal que ya no hay apenas dudas de que el actual será el verano con más bosques y montes quemados de las últimas tres décadas. La última víctima de la ola de fuegos es Ignacio Rumbao, un forestal de 57 años, natural de Ourense pero residente en Soria, que volcó la noche del domingo con su camión autobomba y cayó rodando por la pronunciada pendiente de una pista del Bierzo (León), en el municipio de Espinoso de Compludo. Es el cuarto fallecido en una semana por los incendios, tras el hombre que murió en Tres Cantos (Madrid) tratando de salvar los caballos de una hípica, y los dos primos a los que una lengua de fuego atrapó en Nogarejas mientras luchaban contra el incendio de Molezuelas, también en suelo leonés.

Las cifras oficiales, aún parciales, y las estimaciones de expertos e instituciones conocidas ayer indican que 2025 va a convertirse en el peor año de incendios forestales de lo que va de siglo y en el ejercicio que más hectáreas calcinadas ha tenido desde 1994, superando así el triste récord de las últimas tres décadas que tenía 2022, el verano que se abrasó por completo la sierra de la Culebra, con un destrozo solo allí de 55.000 hectáreas.

El Gobierno confirmó ayer que hasta el domingo 10 de agosto, justo al inicio de la presente ola de fuegos, las llamas habían destruido desde el 1 de enero 138.789 hectáreas. Si se suma a este dato oficial la estimación hecha por Castilla y León, Galicia y Extremadura sobre la superficie calcinada en la última semana, que añadiría otras 143.000 hectáreas, se tiene que a día de hoy, aproximadamente, serían algo más de 281.000 las quemadas, bastante más de las 215.000 hectáreas que se destruyeron en estas fechas en 2022. Que la estimación va bien orientada lo demuestran los cálculos menos finos realizados por los satélites de Copernicus, que estiman que en España en 2025 se han calcinado 344.417 hectáreas, casi el doble de la superficie de toda Gipuzkoa (190.000) .

La ministra de Defensa ilustró ayer el infierno al que se enfrenta cada día el dispositivo de emergencia. Margarita Robles narró que los jefes de la UME le han dicho que en los 20 años de la unidad «no han visto una situación como la actual», con decenas de fuegos simultáneos e imposibles de apagar.

Ayer aún había unas 6.000 personas desalojadas en León, Zamora, Salamanca, Palencia, Orense y Cáceres, y los más de 7.000 vecinos de seis pueblos junto al zamorano lago de Sanabria estaban con las maletas hechas y encerrados en sus casas porque fueron avisados por las autoridades de que podrían tener que evacuar en cualquier momento por el peligroso avance de las llamas del incendio de Porto hacia esta comarca, lo que ya había obligado a desalojar dos campings, seis pequeños pueblos y varios chalés junto al pantano.

Entre los desalojados también estaban los 775 vecinos de once pueblos del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del parque nacional de Picos de Europa, en un frente que pudo ser contenido gracias al trabajo de los jóvenes de este valle que se negaron a abandonar los pueblos y se quedaron a pelear con el fuego.

Además de los vecinos de Sanabria, había otros 9.500 confinados más por el humo y el fuego en Guardo (Palencia), Orense y Hervás (Cáceres). La localidad cacereña estaba cercada por el incendio de Jarilla, que sigue fuera de control, con 12.000 hectáreas calcinadas, y que se daba por hecho que penetraría ayer en zonas de Salamanca y Ávila.

El incendio leonés de Yeres, el que quemó las Médulas, sigue su avance nueve días después, con un perímetro de 120 kilómetros, En paralelo, las llamas devoran Orense, con seis fuegos enormes, que progresan unas 10.000 hectáreas por día, y que ya han quemado 60.000 en nueve jornadas.