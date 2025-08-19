El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 19 de agosto 2025, 13:31 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), desde donde se coordina el dispositivo en esta comunidad, Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

Acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que prepara ayudas para los incendios una vez se haya cuantificado el «impacto económico» de la crisis y los recursos del Estado que acompañarán a «la tarea de la reconstrucción». Sánchez ha aprovechado también su comparecencia para defender la necesidad de un pacto de Estado que palie los efectos del cambio climático, como ha puesto encima de la mesa y que el PP ha tachado de «cortina de humo». «La ciencia y el sentido común nos dice que el clima está cambiando, que la emergencia climática está cambiando y cada vez -defendió- tiene un mayor impacto. Solo vale una respuesta: la unidad institucional».

