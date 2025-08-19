Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sanchez en su visita a Castilla y León el domingo. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), desde donde se coordina el dispositivo en esta comunidad, Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  3. 3

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  4. 4 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  5. 5

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  6. 6

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  7. 7 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  8. 8 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  9. 9

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  10. 10 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios