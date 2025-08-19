Cruz Roja Euskadi envía ocho voluntarios a León para apoyar en el operativo de incendios

Un equipo de la Cruz Roja Euskadi compuesto por ocho personas voluntarias se ha desplazado este martes a la comunidad autónoma de Castilla y León ... para tratar de ayudar con los recientes episodios de incendios forestales. Hasta ahora, en esta zona se han producido alrededor de 30 siniestros y se le ha declarado el máximo nivel de alerta.

Las personas desplazadas están trabajando desde esta misma mañana y se centrarán en labores logísticas, transporte de materiales de emergencia y abastecimiento de albergues, tal y como informa Cruz Roja.

En principio, los voluntarios haráb turnos de dos días, aunque se han preparado otro par de relevos adicionales que podrían activarse en caso de que la situación lo requiera.

Este apoyo se suma al de la semana pasada, cuando la propia organización envió a las zonas afectadas de Ourense camas y kits de higiene.