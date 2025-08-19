Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Voluntarios de la Cruz Roja desplazados a Castilla y León

Cruz Roja Euskadi envía ocho voluntarios a León para apoyar en el operativo de incendios

El equipo se centrará en labores logísticas, transporte de materiales de emergencia y abastecimiento de albergues

Álvaro Guerra

Martes, 19 de agosto 2025, 15:35

Un equipo de la Cruz Roja Euskadi compuesto por ocho personas voluntarias se ha desplazado este martes a la comunidad autónoma de Castilla y León ... para tratar de ayudar con los recientes episodios de incendios forestales. Hasta ahora, en esta zona se han producido alrededor de 30 siniestros y se le ha declarado el máximo nivel de alerta.

