Los diez bomberos voluntarios que partieron ayer por la mañana hacia León junto con el convoy desplazado. Diputación Foral de Gipuzkoa

Diez bomberos y tres autobombas desde Gipuzkoa para frenar la ola de incendios

Los efectivos guipuzcoanos emplearán sus días de libranza en esta labor voluntaria en León, aunque al amparo de la Diputación

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Martes, 19 de agosto 2025, 06:17

Igual que sucedió con la DANA en Valencia, una catástrofe despierta una ola de solidaridad desde diversos puntos del Estado por parte de una ciudadanía ... dispuesta a ayudar en lo que sea. Y Gipuzkoa suele ser un fijo en la lista de colaboración. En su momento, facilitó todo tipo de ayudas a Valencia para aplacar los efectos de las inundaciones a finales del año pasado (comida, medicamentos, bomberos, personal especializado…). Ahora, diez meses después, otra catástrofe medioambiental se ceba con varias zonas de la geografía estatal. Los devastadores incendios no paran de consumir miles de hectáreas en provincias como Ourense o León, y Gipuzkoa no ha dudado en prestar una vez más sus servicios para reforzar las labores de extinción.

