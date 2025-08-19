Diez bomberos y tres autobombas desde Gipuzkoa para frenar la ola de incendios

Igual que sucedió con la DANA en Valencia, una catástrofe despierta una ola de solidaridad desde diversos puntos del Estado por parte de una ciudadanía ... dispuesta a ayudar en lo que sea. Y Gipuzkoa suele ser un fijo en la lista de colaboración. En su momento, facilitó todo tipo de ayudas a Valencia para aplacar los efectos de las inundaciones a finales del año pasado (comida, medicamentos, bomberos, personal especializado…). Ahora, diez meses después, otra catástrofe medioambiental se ceba con varias zonas de la geografía estatal. Los devastadores incendios no paran de consumir miles de hectáreas en provincias como Ourense o León, y Gipuzkoa no ha dudado en prestar una vez más sus servicios para reforzar las labores de extinción.

La incontrolable situación de los fuegos forzaron la llamada el domingo de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, para solicitar colaboración al departamento de Seguridad de Euskadi. Las tres diputaciones forales, en rápida coordinación, movilizaron unidades para que cada servicio «aporte lo que pueda». En el caso de Gipuzkoa, el servicio de bomberos ya ha desplazado «diez bomberos, tres autobombas pesadas, tres vehículos ligeros (para movimiento de personas) y maquinaria de todo tipo para reforzar las labores de extinción de incendios», según datos aportados por Josu Idigoras, director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El convoy llegó anoche a León, donde a partir de hoy trabajará a destajo, codo con codo con el resto de servicios de urgencia desplazados a la zona.

Coordinados con el CECOPI

Cabe destacar que la decisión de los bomberos trasladados es totalmente voluntaria. «Hay que agradecer su labor. Han decidido viajar allí y colaborar en días de libranza. Es una labor completamente voluntaria y muy necesaria», resalta Idigoras. Aun así, aclara que «estarán en todo momento amparados por las instituciones». El contacto con el Puesto de Mando Avanzado del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) instalado en León es constante. «Desde allí deciden dónde es necesaria nuestra ayuda. Nos especificarán la zona exacta de actuación dependiendo de las necesidades».

La prioridad de este equipo guipuzcoano en León es clara. «Tenemos que evitar que el fuego llegue a núcleos urbanos. Nuestra labor es proteger vidas humanas y edificios como hospitales, escuelas o zonas residenciales», expresa el director foral. En principio, su función allí está prevista para «unos tres días», aunque no se descarta que tengan que prolongarla. «No sabemos lo que vamos a encontrarnos, sabemos que algunos fuegos se han reavivado. En base a esto plantearíamos, como en la DANA, relevos con más bomberos de Gipuzkoa para que se vayan turnando porque son jornadas de trabajo muy largas», adelanta Idigoras.

«Podríamos plantear relevos con otros bomberos para prolongar las labores» Josu Idigoras Director General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

En total, Euskadi ha desplazado ya «70 bomberos y 30 vehículos junto con maquinaria» para la extinción de incendios en León, «sin dejar desprotegido nuestro territorio», informan desde la Diputación de Gipuzkoa.