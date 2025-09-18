Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial al masajista de Altza. Gorka Estrada
Juicio al masajista de Altza

Dos psicólogas aseguran que las menores «no exageraron» en la exposición de los hechos denunciados

El juicio al masajista de Altza llega este jueves a su cuarta sesión, en la que comparecerá el acusado

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:06

Estaban «afectadas», con «malestar», «nerviosas», «preocupadas». Así encontraron las dos psicólogas del equipo psicosocial judicial a las tres presuntas víctimas del masajista donostiarra acusado de ... agresión sexual. En la exposición del informe que realizaron dos meses después de las denuncias presentadas en mayo de 2021, las dos peritos han concluido que una de ellas presentaba «síntomas de afectación psicológica» relacionados con «estrés postraumático y depresión». Sin embargo, ninguna de las menores sufría un malestar clínicamente significativo, es decir, no era «incapacitante» para poder llevar a cabo una vida normal. Pero, dada la edad de las chicas, entre 13 y 15 años, sus personalidades estaban «en formación» y no descartan que esa afectación pueda aflorar a lo largo de sus vidas.

Espacios grises

