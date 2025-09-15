Las tres presuntas víctimas del masajista de Altza acusado de agresión sexual declaran a puerta cerrada

El juicio contra el masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agresión sexual a tres menores de edad ha comenzado este lunes con la ... declaración de las tres presuntas víctimas, que en el momento de los hechos –el primer cuatrimestre de 2021– tenían entre 13 y 15 años. Aunque las tres han cumplido ya la mayoría de edad, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha accedio a que las tres comparezcan ante la sala a puerta cerrada, tal como han solicitado los tres abogados que ejercen la acusación particular. Cada uno de ellos, así como la Fiscalía de Gipuzkoa, reclaman para el procesado penas que suman 45 años de cárcel, a razón de 15 años por cada una de las denunciantes. Además, la fiscala reclama el pago de 160.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio oral, que se desarrollará hasta el jueves, cuando está programada la declaración del procesado, ha comenzado con dos horas de retraso ya que los tres magistrados han tenido que resolver las cuestiones previas planteadas por las diferentes partes. Lo principal ha sido la propia celebración de la vista, ya que la defensa ha solicitado su suspensión dado que dos de los peritos previstos no van a poder comparecer. Se trata de un ertzaina que se encuentra convaleciente de un grave accidente y una psicóloga del equipo psicosocial judicial que se ha jubilado y está de vacaciones.

El tribunal, sin embargo, ha optado por la celebración del juicio, al considerar que el testimonio de este agente no sería trascendental a tenor del rol que desempeñó durante la instrucción, y en todo caso valorará en su momento si es necesaria o no la práctica de esta prueba testifical. En cuanto a la experta en psicología, la Audiencia ha podido contactar este lunes con ella para reiterarle su citación para este jueves, y la perito se habría comprometido a asistir al juicio, según ha explicado el presidente del tribunal.

Tampoco se le ha admitido a la defensa su solicitud de que el acusado declare a puerta cerrada para evitar una exposición mediática. Así, el tribunal ha recordado que tanto el anonimato como la no publicación de imágenes suyas están garantizados, y ha razonado que la información veraz transmitida por los medios de comunicación es «una garantía» del «buen funcionamiento de los poderes públicos» de cara a la ciudadanía.