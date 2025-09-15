Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las tres acusaciones, la fiscal, el tribunal y la defensa, en el comienzo del juicio este lunes.

Las tres presuntas víctimas del masajista de Altza acusado de agresión sexual declaran a puerta cerrada

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa, donde el procesado comparecerá este jueves

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:30

El juicio contra el masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agresión sexual a tres menores de edad ha comenzado este lunes con la ... declaración de las tres presuntas víctimas, que en el momento de los hechos –el primer cuatrimestre de 2021– tenían entre 13 y 15 años. Aunque las tres han cumplido ya la mayoría de edad, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha accedio a que las tres comparezcan ante la sala a puerta cerrada, tal como han solicitado los tres abogados que ejercen la acusación particular. Cada uno de ellos, así como la Fiscalía de Gipuzkoa, reclaman para el procesado penas que suman 45 años de cárcel, a razón de 15 años por cada una de las denunciantes. Además, la fiscala reclama el pago de 160.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

