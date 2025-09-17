Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las sesiones del juicio. DV

Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

La defensa ha pedido que declararan dos psicólogas que atendieron a las víctimas pero la Sala lo ha denegado

DV

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:15

Una ertzaina instructora del atestado ha destacado la «dependencia emocional» que una de las víctimas del masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a ... tres menores en 2021, tenía del procesado, del que «pensaba era su vida, su mundo y que todo se iba a caer si el desaparecía», por lo que, inicialmente, no quiso presentar denuncia, lo cual hicieron sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  8. 8 La despedida a Fran, conocido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual