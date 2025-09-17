Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Una ertzaina instructora del atestado ha destacado la «dependencia emocional» que una de las víctimas del masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a ... tres menores en 2021, tenía del procesado, del que «pensaba era su vida, su mundo y que todo se iba a caer si el desaparecía», por lo que, inicialmente, no quiso presentar denuncia, lo cual hicieron sus padres.

En la tercera sesión que por estos hechos se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha declarado la hijastra del acusado y tres agentes de la Ertzaintza.

La primera ha explicado que el procesado es «casi» como un padre para ella, tras lo cual ha señalado que a una de las víctimas la conocía del instituto, a otra porque tenían amigos en común y formaban parte de la misma cuadrilla y a la tercera por su hermanastro.

También ha relatado que el acusado le dio masajes cuando era menor en hasta cinco ocasiones, delante de una de las víctimas, y presenció masajes a estas, «por la espalda, un poco por delante» y «tapadas con toallas». La testigo ha negado que el masajista les introdujera los dedos en la vagina como defienden sus presuntas víctimas o que les tocara los pechos.

Su declaración se ha centrado sobre todo en una de las víctimas que solía ir bastante a casa de sus progenitores que la consideraban como «una hija», ya que «ella no tenía buena relación con sus padres, y su hermano era bastante agresivo».

Las acusaciones han preguntado a esta testigo por un grupo de whatsapp con el nombre de 'masaje ansiedad' en el que las víctimas y ella estaban incluidas, y en el que se hablaba sobre introducir los dedos en la vagina durante los masajes, respecto a lo cual ha señalado que ella «no lo leía, ni nada».

Por otro lado, a preguntas de una de las tres acusaciones, ha señalado que el acusado solía darles consejos a ella y sus amigos, pero dejó de tener contacto con él cuando su padre biológico solicitó una orden de alejamiento tras los hechos ahora juzgados.

Conversariones diarias

Por su parte, una ertzaina instructora del atestado que habló con las tres presuntas víctimas una vez denunciaron las agresiones sexuales ha explicado que una de ellas no contaba nada delante de sus padres, por lo que pidió a estos poder hablar con ella a solas. Fue entonces cuando la menor le relató que el acusado le había regalado un juguete sexual, lo cual no quería que supieran sus padres, le había tocado los pechos y también la zona vaginal durante un masaje, relato que coincidía con lo que le habían contado las otras dos menores.

También ha señalado que las conversaciones por redes sociales del procesado con esa presunta víctima, que recomendó los masajes del acusado a las otras dos, «eran diarias» y ella tenía «una dependencia total» de él y de su familia, de la que se sentía «como una hija adoptiva».

Según ha añadido, esta menor en un primer momento no quiso denunciar al masajista, la denuncia la interpusieron sus padres, porque «era un referente y un pilar para ella» y «tenía miedo de perder la relación», a lo que ha añadido que, además, «ella pensaba que los masajes le hacían bien y se sentía mejor». «Pensaba que era su vida, su mundo, y que todo se iba a caer si él desaparecía», ha señalado la agente, que ha subrayado que la «dependencia emocional» era tal que «tenía miedo de no poder contactar con él». La ertzaina también ha señalado que cuando investigaron al procesado vieron que realizaba sorteos de masajes «que siempre tocaban a mujeres», pero aunque se entrevistaron con varias «no se detectó nada raro» en esos casos.

Últimas declaraciones

A continuación, han declarado otros dos agentes, uno que detuvo al acusado y transcribió las conversaciones de las menores con él en redes sociales y otro que practicó diligencias secundarias. Estaba prevista también la declaración de un testigo amigo de una de las presuntas víctimas al que le comunicó lo ocurrido y que presutamente amenazó al masajista y a su hijo, pero no se personó en la primera citación. Tras ser localizado por la policía a petición del juzgado, se espera que comparezca por teléfono este jueves a las 09.30 horas.

El abogado de la defensa ha solicitado que se citara a declarar como testigos a dos psicólogas que atendieron a dos de las presuntas víctimas, a lo cual tanto la fiscal como los letrados de las tres acusaciones particulares se han negado porque supondría «dilatar el procedimiento». Tras deliberar, la Sala se ha opuesto a la solicitud por considerar que se debería haber pedido «en el momento procesal oportuno», al principio de la vista, y sus declaraciones, en todo caso, «podrían beneficiar a las acusaciones, no a la defensa», que no las han solicitado como testigos.

Está previsto que el juicio finalice este jueves tras la declaración de varios testigos, del acusado, y la presentación de las conclusiones y los informes.