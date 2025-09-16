Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda sesión del juicio a un masajista de Altza Gorka Estrada

«¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»

El juicio al masajista de Altza acusado de agresión sexual ha contado con el testimonio de las tres amigas que animaron a una de las víctimas a denunciar los hechos

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:42

«¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?». Esta fue la pregunta que cuatro alumnas ... de 2º de ESO, de 13 y 14 años, formularon a la directora y jefa de estudios de un colegio donostiarra. Eran una presunta víctima y las tres amigas a las que unas horas antes había confesado los supuestos hechos. Las tres le animaron a comentarlo con la dirección del colegio, lo que terminó destapando las presuntas agresiones sexuales sufridas por tres menores y por las que la Fiscalía de Gipuzkoa reclama penas que suman 45 años de cárcel para un terapeuta del barrio de Altza, en Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  5. 5 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  6. 6 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  7. 7 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  8. 8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  10. 10 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»

«¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»