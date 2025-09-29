Aspace y la Diputación de Gipuzkoa trabajan en «un recurso» que cubra los 33 días lectivos menos que las familias tienen desde este curso

La Diputación de Gipuzkoa y Aspace están «trabajando» en solucionar y cubrir los 33 días lectivos que las familias de menores y jóvenes con parálisis ... cerebral y/o alteraciones han perdido desde este curso debido al cambio de calendario efectuado después de la negociación del nuevo convenio de los trabajadores. «Cuando se produjo esa modificación ya se pensó en incluir un recurso para que los niños y niñas puedan asistir a la escuela en esos 33 días», ha asegurado este lunes Rosa Iglesias, presidenta de Aspace, en la presentación de la Aspace Eguna de este sábado 4 de octubre.

Este curso Aspace Gipuzkoa ha recortado su calendario lectivo de 123 días a 180, equiparándolo con el resto de educaciones de los centros escolares de Euskadi. Iglesias ha añadido que «el departamento de Cuidados y Política Social, al entender que también se trataba de una cuestión de cuidados, enseguida transmitió que iba a colaborar». En esa línea, la diputada Maite Peña ha explicado que «una mejora en las condiciones laborales del colectivo da como fruto que haya que reordenar el calendario y la previsión es que para el año que viene esos 33 días no se cubran como se venían cubriendo hasta ahora, pero lo que hemos hecho desde el departamento en colaboración con Aspace ha sido, con más de un año de antelación, trabajar en un proyecto para que todas esas personas tengan esa atención en 2026».

Peña ha indicado que «hemos trabajado en un proyecto que tenemos que contrastar e incluir en los presupuestos». Ese proyecto se centra en un recurso en que «los niños y las niñas puedan tener los 33 días que faltan en el calendario escolar para que puedan asistir a la escuela». Además, ha querido mandar un mensaje de «tranquilidad» a las familias que el pasado 1 de septiembre se concentraron frente a Educación y la Diputación de Gipuzkoa. «Esos 33 días de atención van a estar cubiertos, ha sido el objetivo de Aspace y la Diputación de Gipuzkoa».

Las familias manifestantes, sin embargo, protestaban porque ese recurso «no ha llegado a tiempo» para este curso 2025/26, ya que el 1 de septiembre fue el primero de los 33 días que se han suprimido. «La decisión de la reducción se tomó sin un plan B. Dijo que para septiembre íbamos a tener un servicio, pero seguimos sin respuesta a los correos que hemos mandado y a las preguntas que hemos planteado», lamentaba una madre.

Rosa Iglesias ha transmitido que «tuvimos el compromiso» de añadir ese recurso «desde el principio» y «entendemos que siempre puede haber incertidumbre, todos los cambios conllevan su preocupación, pero el compromiso desde el principio fue la de trabajar en un recurso alternativo al calendario lectivo para que en esos días que no vayan a ser lectivos los niños y las niñas sean atendidos como se merecen».