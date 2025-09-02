Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Un centenar de familiares y menores de Aspace Gipuzkoa se concentró ayer en Donostia frente a la sede de Educación y de la Diputación de Gipuzkoa. Gorka Estrada

«Las familias y los menores de Aspace somos los que perdemos con la reducción de los días lectivos»

Un centenar de padres y madres de niños con parálisis cerebral denuncian el nuevo calendario de educación especial, que tiene 33 días menos, y la reducción del transporte

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:40

Un centenar de familiares, usuarios y acompañantes de Aspace Gipuzkoa se movilizaron ayer en Donostia para denunciar la reducción del servicio de educación especial que ... han sufrido a partir de este curso. Los menores debían haber estado en sus centros de Aspace el primer día de curso. Sin embargo, se encontraron frente a la sede del Departamento vasco de Educación y de la Diputación junto a sus padres y madres, que protestaron por el recorte de días lectivos programados para este curso 25/26, que pasa de 213 a 180.

