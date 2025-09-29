Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marea rosa organizada en apoyo a Aspace el año pasado en el paseo La Concha. Jose Mari López

Aspace Eguna reivindicará el sábado «la inclusión sin límites» para las personas con parálisis cerebral

El Orfeón Donostiarra, Musikene y la Euskadiko Orkestra serán reconocidos como AspaLagun y se celebrará una marcha por el centro de Donostia

Josu Collantes

Donostia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:54

Bajo el lema 'Inclusión sin límites', este sábado Donostia acogerá la celebración de Aspace Eguna con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral y sus familias. Para ello, se ha organizado una jornada que combina actos de sensibilización, cultura, música y deporte, además de una comida popular en el Centro Aspace-Goienetxe. Asimismo, el Orfeón Donostiarra, Musikene y Euskadiko Orkestra serán reconocidos como Aspalagun 2025 por su colaboración con la asociación.

Aspace Eguna se ha convertido ya en una cita de referencia en Gipuzkoa, destinada a visibilizar la realidad diaria de las personas con parálisis cerebral y sus familias, así como a reforzar el compromiso de la sociedad «con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad». La diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ha recordado que este día «es mucho más que una celebración», subrayando que supone «una ocasión para reforzar la sensibilización social, derribar barreras y avanzar hacia una Gipuzkoa más inclusiva». Para la presidenta de Aspace, Rosa Iglesias, esta jornada es «un día para celebrar, pero también para reivindicar».

Aspace Eguna dará comienzo a las 11.30 horas con el acto de entrega de los reconocimientos en la Plaza Zuloaga. Por parte del Orfeón Donostiarra asistirán Germán Ormazabal, miembro de la Junta Directiva, y José Luis Aramburu, vicepresidente cantor; de Musikene estará presente su directora, Miren Iñarga; y de la Euskadiko Orkestra acudirá Mikel Cañada. Tras la entrega de los reconocimientos, la fiesta continuará a las 14:00 horas con una comida asociativa en el Centro Goienetxe, donde se espera reunir a más de 500 personas entre familias, usuarios, profesionales y voluntariado. La jornada se prolongará durante toda la tarde con propuestas para todas las edades: música en directo, karaoke, castillos hinchables y sorteos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha acogido este lunes por la mañana el acto institucional de presentación de Aspace Eguna 2025. Lourdes Etxaniz, miembro de la Junta Directiva, destacó la importancia de la marca 'Aspalagun', creada el año pasado por Aspace Gipuzkoa para visibilizar la labor de la asociación y reconocer a colectivos que se distinguen por su apoyo, como las entidades galardonadas en esta edición. Por su parte, la diputada Maite Peña hizo un llamamiento a la ciudadanía: «Animo a todas las personas a sumarse a esta jornada, porque cada gesto y cada participación nos acerca a una Gipuzkoa más inclusiva, solidaria y consciente de la riqueza que aporta la diversidad».

