El Rayo Olarra 2022, el primer Vino de Logroño

Bodegas Olarra presenta El Rayo Olarra 2022, que se trata del primer vino en la historia con el sello Vino de Logroño. Ello supone un hito para la capital riojana, que suma así un vino con nombre propio a su condición de ciudad del vino.

La Denominación de Origen Caliﬁcada Rioja creó en 2017 la categoría 'Vino de Municipio' —hoy denominada Vino de Pueblo— para reforzar el vínculo entre cada vino y su origen. El sello exige que toda la uva proceda del término municipal y que su elaboración, crianza y embotellado se realicen en la bodega situada en el mismo, garantizando así la autenticidad de cada localidad.

El Rayo Olarra 2022, reflejo de una viña con mucho carácter

El Rayo Olarra nació hace cuatro años con una ﬁlosofía clara y poco habitual: en lugar de buscar una uniformidad en cada añada, busca reﬂejar lo que ha vivido el viñedo en cada ciclo. La naturaleza marca el carácter de cada cosecha, y el vino se convierte en un testimonio de ese año en concreto. Tal y como explica Pedro Limousin, tercera generación de Bodegas Olarra, «la singularidad de El Rayo está en que no hay dos rayos iguales, porque no hay dos añadas iguales. Dejamos que sea la naturaleza la que hable y marque el carácter del vino».

Pedro y Luis Limousin, de Bodegas Olarra, posan con botellas de El Rayo 2022.

La añada de 2022, la cuarta de este inusual proyecto, procede íntegramente del viñedo de Peñalogroño, en la zona de El Cortijo, con cepas de más de 40 años. Una finca que «siempre nos ha demostrado que ahí había algo distinto y una viña «con mucho carácter, que aguanta bien los años complicados y que da uvas con muchísima personalidad», considera Luis Limousin, responsable junto a Javier Martínez de Salinas de este primer Vino de Logroño. Al mismo tiempo celebra que «casi sin buscarlo, este vino va a llevar en la etiqueta la mención de Vino de Logroño. Para nosotros es una manera de reconocer de dónde viene y de poner en valor este viñedo y esta ciudad. Ojalá sea solo el comienzo y vengan muchos más. Logroño, como ciudad del vino, lo merece».

Un vino rebelde, rotundo y radical

La de 2022 fue, precisamente, una añada especialmente exigente. El calor intenso y la falta de lluvias aceleraron el ciclo vegetativo y redujeron de manera notable la producción, con rendimientos que apenas superaron los 4.000 kilos por hectárea. Todo ello se tradujo, sin embargo, en uvas -Tempranillo, Mazuelo y Graciano- de gran concentración y equilibrio, que tras una maloláctica en barrica y 16 meses de crianza en roble americano nuevo dieron lugar a un vino rebelde, rotundo y radical, con aromas complejos de lavanda y ﬂores rojas, una boca envolvente y un ﬁnal largo y pulido.

Ampliar

La nota de cata refleja que El Rayo 2022 presenta un color rojo profundo con ribetes cereza, con una nariz compleja, con notas de lavanda y flores rojas; madera discreta y sin estridencias, y notas balsámicas y nuez moscada. En paladar es directo, con una entrada suave pero firme. La textura harinosa envuelve la boca sin asperezas, mientras el paso medio se muestra equilibrado, armonioso y con buen ritmo. Su final es largo, pulido, con taninos dulces que te dejan con ganas de más. Como la música en directo.

Y es que El Rayo es un vino que mantiene un estrecho vínculo con la música. Cada cosecha inspira una playlist distinta a la que se puede acceder directamente desde la botella mediante un código de Spotify.

