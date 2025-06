La importancia de mantener las raíces

Iñigo Belastegui Martes, 3 de junio 2025, 11:25 Compartir

Son once botellas que nos proponen otras tantas paradas a lo largo y ancho de la Península con el único objetivo de conocer algunos de los vinos más característicos de cada región. Eso sí, lo hacen también, en algunos casos, rompiendo el orden establecido, porque, en el mundo del vino, todo evoluciona: Rioja no es únicamente madera y en Toro no se elaboran exclusivamente vinos con mucha estructura y potencia, por citar dos ejemplos. Una etiqueta puede adaptarse a los nuevos tiempos y demandas y seguir honrando su origen, su terruño, sus viñedos, sus productores. Y aquí tenemos algunos de los mejores ejemplos de que todo ello es posible.

La cata se celebró en una veraniega tarde de mayo en Amelia Restaurant, ese dos estrellas Michelin que atesora una de las bodegas más valiosas de Gipuzkoa, y eso es mucho decir. Su guardiana, su protectora y su diseñadora es Mariana Tapia, quien fue anfitriona de una cata con once referencias que nos llevaron a diez denominaciones diferentes. Ella presentó unas referencias que fueron también catadas por Javier Caneja (Narru), Carlos Muro y Maitane Orbegozo (Akelarre), Rodrigo Retón (Ama Tolosa) y Orlando Calvo (Casa Julián). Fue una de esas catas en las que, una vez terminados los análisis, los asistentes se tomaron su tiempo para seguir hablando de los vinos, del mercado, para compartir conocimientos y consejos... Y no hay mejor señal que esa para ver que todo ha salido bien.

De la xarel·lo a la tintilla de Rota

La cata no fue un viaje de lo más ordenado, pero sí lógico: se comenzó con los blancos y se terminó con esos tintos a los que se les adivinaba una mayor estructura. Por ello, el punto de partida fue el Penedés y, más concretamente, Can Sumoi, una finca agrícola en el macizo del Montmell, a 600 metros de altitud, donde se elabora este monovarietal Xarel·lo 2024. Con el sello de Pepe Raventós, es un vino que recupera las tradiciones ancestrales a payés y no tiene ningún tipo de aditivo enológico.

Del este al oeste, para probar el único albariño. Valtea representa a la perfección este estilo de vino con un monovarietal que acumula varios premios a lo largo de su historia. Es un albariño elaborado como mandan los cánones y una opción perfecta para estos meses de calor, terrazas, pescados y mariscos. Lleva su origen por bandera.

En la Serranía de Ronda, a 950 metros de altitud, la irundarra familia Itarte elabora este Breñal Cortijo Los Aguilares 2023 con garnacha blanca (protagonista), viognier y vijiriega. El tomillo, la jara y el romero que rodean al viñedo más alto de la finca y que se aprecian en boca son la explicación de cómo un vino puede hacernos viajar 1.000 kilómetros con un solo sorbo.

El último blanco fue un Rioja, El Pacto del Alto Najerilla 2023. Este proyecto de Vintae recupera y pone en valor el potencial de los blancos del Alto Najerilla. El viñedo manda, conservando la biodiversidad de cada parcela y preservando un material genético único, transmitido en el tiempo, que refleja la esencia más pura de su origen.

Los tintos

Fue Las Margas Los Cerezos Garnacha 2020 el primer tinto que se probó. Este vino vegano de Bodem Bodegas en la Sierra de Algairén expresa a la perfección el terruño de Belerma. Pero, además, es un vino con nulo impacto medioambiental y eso es, sin duda, una fórmula exquisita de respetar el entorno, el origen.

También es un proyecto de Bodem Bodegas este Prados Privé con D. O. Campos de Borja y elaborado en los Pagos del Moncayo. Monovarietal syrah a partir de uvas vendimiadas a mano, pisando la uva según el método tradicional, y con una marcada sensibilidad también por la sostenibilidad, es un ejemplo de cómo se puede honrar el origen introduciendo nuevos matices como es, en este caso, la variedad.

En Extremadura, Bodegas Habla se ha convertido en todo un estandarte. Habla del Silencio 2022 trabaja la syrah, la cabernet sauvignon y la tempranillo para ofrecer un vino que resulta una tentación difícil de rechazar no solo por su boca, sino también por su magnífica relación calidad-precio.

Un Reserva 100 % tinta de toro puede llevarnos a imaginar un vino potente, como siempre han solido ser los de esta denominación. Pero este Gran Colegiata Original 2019 nos enseña que siempre debemos volver a esas denominaciones en las que fuimos felices para dejarnos sorprender. Bodegas Fariña lo hace con un vino que se ganó el interés de todos.

Cigales nos invitó a parar en su D. O. con su Museum Reserva de Finca Museum Viñedos y Bodegas. 100 % tinta del país, 22 meses de barrica nueva francesa y 15 meses de reposo en botelleros. Por otro ello, en Cigales, este Museum se ha hecho mayor: es largo, potente y con estructura. La mejor demostración de que en esta D. O. también podemos buscar otro perfil de tintos y acertaremos al hacerlo.

Volvimos a Rioja con, de nuevo, Viñedos el Pacto, pero en esta ocasión con su Valdechuecas 2021. Es un viñedo Singular de poco más de una hectárea que nos trae la garnacha más fresca. Algunas de las cepas las plantó en 1918 el abuelo de Raúl Acha, director técnico de Vintae. El origen y las raíces también están en la familia y este es un precioso ejemplo, con, además, un espectacular resultado.

Terminó el viaje en Jerez de la Frontera con este Finca Moncloa Tradicional 2020 de González Byass. Syrah, tintilla de Rota, petit verdot y cabernet sauvignon combinan a la perfección en el coupage, respetándose entre ellas, en un tinto con 12 meses en barricas de roble francés y americano. Antes de que se supiese qué vino era y de dónde venía, ya se escuchó hablar de Jerez entre los catadores. Sin saberlo, estaban viajando con total acierto al origen del vino

Un blanco con el que celebrar D. O. Ca. Rioja El Pacto del Alto Najerilla

Viñedos El Pacto Dirección Compañía de vinos Vintae - Vara del Rey, 5 - Logroño (La Rioja)

Web www.vinedoselpacto.com

«Es un blanco bien elaborado, potente, con una nariz que volvemos a encontrar en boca», describía Carlos Muro. Mariana Tapia, por su parte, decía de este El Pacto del Alto Najerilla que es «un vino muy gastronómico, que no se quedará corto ante ninguna receta. ¿Qué tal con un bogavante? Me parece que es una botella para abrir y celebrar». Rodrigo Retón, por su parte, apreciaba esas notas mantequillosas propias de su crianza. Además, fue común la puesta en valor de la dificultad que tiene hacer un gran vino como este con variedades como viura, malvasía, garnacha blanca o jaina.

Aires a la nueva rioja para este verano D. O. Ca. Rioja Valdechuecas 2021

Viñedos El Pacto Dirección Compañía de vinos Vintae - Vara del Rey, 5 - Logroño (La Rioja)

Web www.vinedoselpacto.com

«Es un tinto, pero me lleva a una comida de verano con ese bonito que está a punto de llegar, esas anchoas... es un vino que encarna perfectamente esa nueva Rioja, con menos madera y más frutal». Así se refería Javier Caneja a este Valdechuecas 2021, elaborado con garnacha tinta mayoritariamente, aunque tiene cepas sueltas de tempranillo, graciano, mazuelo, viura, malvasía y algunas desconocidas. «Tiene una gran estructura, pero no por ello deja de ser amable», revelaba Tapia. «Es un vino muy interesante», se escuchaba decir en la mesa de catas de Amelia.

Un albariño como mandan los cánones D. O. Rías Baixas Albariño Valtea

Bodegas Valtea Dirección Lg. Portela 14 – Vilar – Crecente (Pontevedra)

Tel.: 986 66 63 44

Web www.valtea.es

«Tiene una acidez muy controlada, es fresco, frutal... es un albariño de libro, como mandan los cánones». Así describía Caneja este Valtea. Y no le faltaba razón: es un perfecto referente de lo que debe ser un albariño. «Me gusta mucho. Es muy agradable», añadía Maitane Orbegozo. Tapia alababa su buena nariz y Retón se lo imaginaba tomando una copa en una terraza en una jornada veraniega. ¿Con qué? «Con una buena ensaladilla, con unas anchoas y, por supuesto, con unas ostras gallegas», respondía Caneja.

Golosidad para una alta gastronomía D. O. Campo de Borja Prados Privé 2021

Bodem Bodegas Dirección Carretera, Z-V-1201, km 0,3 Almonacid de la Sierra (Zaragoza)

Tel.: 976 78 01 36

Web www.bodembodegas.com

Llamó la atención, en primer lugar, por su variedad, una syrah en plena sierra del Moncayo. Luego, sorprendió por su color púrpura intenso y, finalmente, conquistó en boca. «Tiene mucha confitura y golosidad. Es un complemento perfecto para comidas con estructura y potencia», analizaba Caneja. Se aprecian los doce meses en barricas de roble y también «su fruta muy madura, casi confitada», como apreciaba Orlando Calvo. Esta añada 2021 está en un momento perfecto para probar, pero también se le intuye cierta guarda.

Una grata sopresa; un lugar idílico D. O. Penedés Can Sumoi Xarel·lo 2024

Can Sumoi Dirección C/ del Montmell – Aiguaviva, Baix Penedès (Tarragona)

Web: www.cansumoi.cat

Distribuidor: Ardanbera

943 59 05 07 www.ardanbera.com

Gustó y mucho este Can Sumoi Xarel·lo 2024, un vino que lleva la firma de Pepe Raventós. «Me gusta porque no es un cava sin burbujas. Nos lleva a un vino más seco, más natural y sin nada de barrica. Es perfecto para un aperitivo en verano», arrancaba Caneja. Tapia destacaba la mineralidad del vino, debido a los suelos del viñedo y Muro, sorprendido por este Can Sumoi, aprovechaba para destacar lo idílica que es esta finca, situada en el macizo del Montmell, a 600 metros de altitud

Vegano, equilibrado y que se bebe bien D. O. Cariñena Las Margas Los Cerezos

Bodem Bodegas Dirección Carretera, Z-V-1201, km 0,3 Almonacid de la Sierra (Zaragoza)

Tel.: 976 78 01 36

Web: www.bodembodegas.com

Sorprendió este vino vegano de Bodem Bodegas. Tapia ensalzaba su estructura y Caneja destacaba el equilibrio entre su cara más golosa y su parte mineral. «Está muy bien equilibrado », decía Orbegozo. «Es un vino que se bebe bien, que no te cansará», añadía Tapia. Tras este consenso en torno a su calidad, llegó el debate en cuanto a sus maridajes: se escucharon propuestas tan dispares como unos guisantes con huevo, un plato de liebre o un foie a la plancha. La versatilidad es otra de sus virtudes.

Una calidez marcada en un vino largo D. O. Cigales Museum Reserva

BFinca Museum Viñedos Y Bodegas Dirección Carretera Cigales – Corcos km 3 Cigales (Valladolid)

Web: www.bodegasmuseum.com

Distribuidor: Ardanbera

943 59 05 07 www.ardanbera.com

Elaborado 100 % con uva tinta del país, este Museum Reserva tiene, en palabras de Tapia, «una calidez muy marcada. Se le nota la madera, es un vino perfecto para terminar cualquier comida». Caneja se lo imaginó acompañando a un plato de carne guisada o un rabo estofado. «Es un vino largo, de los que te hace salivar», observaba Orbegozo. Los 22 meses de barrica nueva francesa y los 15 meses en botellero nos regalan un vino sabroso y con un potente ataque.

Un toro que rompe con los moldes D. O. Toro Fariña Gran Colegiata Original 2019

Bodegas Fariña Dirección Camino del Palo, s/n - Toro (Zamora)

Web: www.bodegasfarina.com

Distribuidor: Exclusivas Arriaga S. L. Pol. Eziago, 37 (parcela 16) - Hernani

Mail: comercial@arriagaexclusivas.com

«Es un vino de Toro que te descubre la denominación de origen y te sorprende. Te hace recuperar una D. O. que podías tener olvidada. Este vino está, sin duda, entre los grandes de esa región», decía Caneja. «Es equilibrado y fácil de beber, rompe con los moldes», añadía Retón. «Tiene una madera muy controlada, es ligero y muy agradable», volvía a analizar Caneja, asombrado. «Es un vino muy bueno», sentenciaba concisa Orbegozo.

Diferente y con una tanicidad controlada V. T. Extremadura Habla del Silencio 2022

Bodegas Habla Dirección Autovía A-5 km 259 Trujillo (Cáceres)

Web: www.bodegashabla.com

Distribuidor: Ardanbera

943 59 05 07 www.ardanbera.com

Viajamos a Extremadura para catar este Habla del Silencio 2022. «Es un vino con frescura y tanicidad para esas comidas fáciles en las que el vino nunca falta en la copa», imaginaba Caneja. «Tiene una tanicidad astringente, pero muy controlada. Es un vino que sirve para acompañar un aperitivo, pero también cuando salimos a tomar un vino por la tarde y buscamos algo diferente», decía Calvo. Cereza, mora, menta y pimienta son las señas de identidad de un vino carnoso, potente y persistente.

Un vino peculiar y con carácter V. T. Cádiz Finca Moncloa Tradicional 2020

González Byass, S. A. Dirección Manuel María González, 12 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Web: www.gonzalezbyass.com

Distribuidor: Exclusivas Arriaga S. L. Pol. Eziago, 37 (parcela 16) - Hernani

Mail: comercial@arriagaexclusivas.com

«Tiene carácter y un gran equilibrio», reflexionaba Retón. «Es goloso, pero con una muy buena acidez. Está muy bien compensado. Es muy peculiar», decía Caneja. «Se nota cómo cada cepa (trabaja con syrah, tintilla de Rota, petit verdot y cabernet sauvignon) hace cada aporte y tiene mucho mérito. También se aprecia su paso por madera y tiene una gran estructura», apuntaba Tapia. Viajar hasta Jerez siempre tiene su recompensa.

Muy gastronómico y con cuerpo D. O. Sierras de Málaga Breñal Cortijo Los Aguilares 2023

Cortijo Los Aguilares Dirección Puente de la Ventilla, Ctra. Ronda Campillos, km 35 - Ronda (Málaga)

Tel.: 952 87 44 57

Web: cortijolosaguilares.com

El proyecto de la irundarra familia Itarte en Ronda nos trae grandes vinos como este Breñal 2023, con garnacha Blanca (mayoritariamente) viognier y vijiriega y seis meses sobre lías. «Es un blanco de los que te hace salivar y es secante. Es perfecto para una comida larga», apostaba Caneja. Coincidía con él Muro: «Tiene una muy buena estructura en boca y esos toques cítricos. Lo veo perfecto con un rape». «Es equilibrado y con un toque graso. Es un blanco muy gastronómico », concluía Retón.