«Estamos felices con Unzu Blanco: es complejo, armonioso y elegante» Julián Chivite lanzó en marzo el primer blanco de su nueva etapa en Unzu, elaborado con chardonnay de sus viñas de Cintruénigo, y aspira a ubicarlo entre los referentes estatales de esta variedad mientras sigue triunfando con su rosado

Julián Chivite observa una botella de Unzu Blanco, la última apuesta de la casa, que está teniendo una gran aceptación desde marzo.

Julián Chivite decidió hace un par de años emprender una aventura junto a sus hijos. Una aventura que se llama Unzu (en honor al apellido de sus hijos, Unzurrunzaga) y que ha nacido con estrella. Su rosado ha llamado la atención de partida y ahora, mientras se centra en la vendimia de este año, observa con entusiasmo el resultado de su primer blanco, sacado al mercado en el pasado mes de marzo y que ha tenido una gran aceptación. Sus seis meses en barrica sobre sus lías le aportan unos matices que le hacen único y convierten Unzu Blanco en una gran propuesta.

¿Qué tal marcha la vendimia? ¿Cómo ha sido el verano y qué tipo de cosecha intuye que va a ser esta?

La vendimia se adelantó mucho debido a las últimas temperaturas y la cantidad se ha visto mermada, pero por el contrario es de una gran calidad tanto el chardonnay como la garnacha.

Unzu lleva ya unos años en el mercado. ¿Cómo se está asentando la marca?

Muy bien, con arreglo a lo previsto aunque es cierto que estos meses de verano se ha ralentizado un poco su crecimiento. Parece que es algo generalizado. No me preocupa porque solo llevamos dos años en el mercado aunque yo lleve más de 50 años en esto del vino. Unzu es un proyecto joven.

Unzu Blanco «Tiene 93 puntos en la Guía Peñín, la máxima para vinos de su segmento»

En marzo presentaron su primer blanco: Unzu Blanco. ¿Qué acogida ha tenido?

Estamos felices. Es un blanco complejo. La mitad está fermentado en barrica bordelesa nueva, con 'battonage' semanal y la otra mitad sobre sus lías. La aceptación es muy buena. Tiene 93 puntos en la Guía Peñín y, para ser la primera añada, es un logro. No renuncio a ir subiendo peldaños. Al final, por mucho que crees conocer a tus viñas, cada añada te aporta algo nuevo, siempre te sorprende con algo.

¿Cómo lo están produciendo y dónde tienen las viñas?

Yo manejo unas uvas fantásticas en mi pueblo, en Cintruénigo, que provienen de tres términos: Carratudela, Molengo y Clavijas. Son viñas de baja producción, de más de 30 años. Sin ánimo de ser pretencioso, utilizo el método borgoñón, como acabo de contar. Mi asesora es una de las grandes de la enología. Es profesora en Burdeos. Ella asesora a marcas míticas como Château d'Yquem o Cheval Blanc, por citar algunas. Lo que sí es cierto es que siempre hay que replantearse cada vendimia. No hay una igual a otra.

¿Qué tipo de vino es?

Chardonnay. La variedad reina de los blancos. No olvidemos que con esta variedad se elaboran los mejores blancos de Borgoña o de la Champagne. Es una variedad muy versátil y que en Navarra se adaptó muy bien. La leyenda dice que la trajeron los cruzados a su vuelta de tierras 'infieles' y se plantó antes en Navarra que en Champagne, cuando el Reyno de Navarra pertenecía a la Casa de Champagne, a finales del siglo XIII. Eso dice la leyenda...

Tiene seis meses de barrica. ¿Qué le aporta al vino?

Complejidad, armonía, elegancia y sedosidad.

«El rosado nació para triunfar y nos está dando grandes alegrías»

¿Con qué comida me recomienda acompañar el Unzu Blanco 2024?

Pescados y mariscos, pero también con un buen plato de jamón. Es un vino perfecto para tomar una copa como aperitivo con un pintxo rico.

¿Cómo será el de 2025?

Hay que ir viéndolo, pero de entrada puede que vaya a ser más afrutado y con más tipicidad que su predecesor. Eso sería extraordinario. Vamos a verlo. Lo que sí es seguro es la gran evolución en botella que va teniendo el Unzu 2024.

¿Y el rosado?

Ese lleva su curso. Creo que nació para triunfar y nos está dando muchas alegrías. Es la segunda añada, elaborado a partir de garnachas tintas. Ahora ya empieza a estar en la mayoría de las cartas de la buena hostelería donostiarra. También tengo que decir que ya contamos con distribución en casi toda España y empezamos a funcionar en la exportación. La verdad es que estamos muy satisfechos con el crecimiento de la marca.

¿Qué objetivo se marca la bodega a corto y medio plazo?

Pretendo que Unzu rosado esté entre los grandes rosados del mundo, compartiendo podio con los grandes de la Provence. Y el Chardonnay quiero consolidarlo como uno de los referentes a nivel nacional. Hay muchos blancos en este país, pero tenemos que darle tiempo. El proyecto Unzu acaba de nacer: ahora le toca crecer hacia lo más alto de la pirámide.

